JOŠ uvek traju napori da se ugasi požar na ruskom teretnom brodu koji je pogođen dronovima u Baltičkom moru, uprkos višečasovnim pokušajima da se vatra ugasi, saopštila je danas finska obalska straža.

Foto: AI generated/ChatGPT

Prema podacima Granične straže, trenutno nije poznato da li plovilo predstavlja opasnost za okolni pomorski saobraćaj, prenosi Yle.

Ruske i estonske spasilačke snage takođe učestvuju u operacijama gašenja požara i hlađenja, koje predvodi Granična straža.

Patrolni brod Uisko koordinira operacije na licu mesta. Finska vojska navela je da je napad na brod "Sparta II", koji se dogodio juče najverovatnije izvela Ukrajina, prenosi Rojters.

Brod je nakon napada dospeo u finske teritorijalne vode, gde se i dalje nalazi usidren. Šesnaest članova posade evakuisano je na obližnji ruski brod. Na fotografijama i video-snimcima koje je objavila obalska straža vidi se nekoliko plovila koja tokom noći vodenim topovima pokušavaju da ugase požar na brodu "Sparta II" i ohlade kontejnere naslagane na njegovoj palubi.

Ukrajina je tokom ove godine u više navrata slala talase vojnih dronova prema ruskoj Lenjingradskoj oblasti, na severozapadu zemlje, a neki od njih zalutali su u vazdušni prostor susednih baltičkih država, što je izazvalo zabrinutost da bi rat mogao da se proširi i na teritoriju NATO-a.

Brod, koji je plovio ka ruskoj eksklavi Kalinjingrad, oštećen je u međunarodnim vodama, zapadno od ruskog ostrva Gogland, saopštile su finske odbrambene snage, potvrđujući navode ruskih zvaničnika.

Komandant estonske mornarice Ivo Vark izjavio je za javni servis ERR da ne može da se isključi rizik od novih napada u Finskom zalivu.

Finska vojska saopštila je prošle nedelje da je tokom ukrajinskih napada dronovima registrovala i napad na jedan ruski ratni brod u istoj oblasti. Brod "Sparta II", dužine 121 metar, plovi pod ruskom zastavom i u vlasništvu je ruske brodarske kompanije "Oboronlogistika".

Prema podacima kompanije LSEG, isplovio je iz Sankt Peterburga u petak. Brod se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, prema podacima američkog Ministarstva finansija. Kompanija "Oboronlogistika" pruža logističke usluge Ministarstvu odbrane Rusije, navodi se na njenom zvaničnom sajtu.

(Tanjug)

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