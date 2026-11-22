OSAMDESETOGODIŠNjA penzionerka iz italijanskog grada Bjele pokušala je da iznese konzervu tunjevine iz supermarketa bez plaćanja, nakon što je shvatila da nema dovoljno novca da pokrije račun.

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Starica je ušla u prodavnicu "Eurospin" kako bi kupila osnovne životne namirnice, ali je na kasi uvidela da joj nedostaje novac. U trenutku očaja, konzervu tunjevine sakrila je ispod kaputa i pokušala neprimetno da izađe iz objekta. Ipak, zaposleni su primetili šta se dogodilo i odmah obavestili policiju.

Policajac platio račun i sprečio prijavu

Policijska patrola ubrzo je pronašla staricu u blizini, dok se polako vraćala kući vukući svoj ceger na točkiće. Kada su je zaustavili, odmah je priznala šta je uradila i kroz suze im rekla:

- Gladna sam, živim sama i ne znam kako da se snađem.

Umesto da napiše prijavu, jedan od policajaca odlučio je da postupi ljudski. Vratio se u supermarket, iz sopstvenog novčanika izvadio 10 evra i izmirio dug za konzervu.

Njegov potez duboko je dirnuo i poslovođu prodavnice, koji je nakon toga odustao od pokretanja bilo kakvog pravnog postupka protiv starice.

(Ansa)