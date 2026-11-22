HTELA DA UKRADE KONZERVU TUNJEVINE JER JE BILA GLADNA: Reakcija policajca koji je zaustavio baku (80) rasplakala ceo region
OSAMDESETOGODIŠNjA penzionerka iz italijanskog grada Bjele pokušala je da iznese konzervu tunjevine iz supermarketa bez plaćanja, nakon što je shvatila da nema dovoljno novca da pokrije račun.
Starica je ušla u prodavnicu "Eurospin" kako bi kupila osnovne životne namirnice, ali je na kasi uvidela da joj nedostaje novac. U trenutku očaja, konzervu tunjevine sakrila je ispod kaputa i pokušala neprimetno da izađe iz objekta. Ipak, zaposleni su primetili šta se dogodilo i odmah obavestili policiju.
Policajac platio račun i sprečio prijavu
Policijska patrola ubrzo je pronašla staricu u blizini, dok se polako vraćala kući vukući svoj ceger na točkiće. Kada su je zaustavili, odmah je priznala šta je uradila i kroz suze im rekla:
- Gladna sam, živim sama i ne znam kako da se snađem.
Umesto da napiše prijavu, jedan od policajaca odlučio je da postupi ljudski. Vratio se u supermarket, iz sopstvenog novčanika izvadio 10 evra i izmirio dug za konzervu.
Njegov potez duboko je dirnuo i poslovođu prodavnice, koji je nakon toga odustao od pokretanja bilo kakvog pravnog postupka protiv starice.
(Ansa)
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