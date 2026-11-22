SLOVAČKA ne namerava da učestvuje u novom kreditu za Kijev, izjavio je premijer Robert Fico.

foto: NORBERT SKALICAN / News and Media / Profimedia

- Predstoji nam ozbiljna rasprava o budžetu Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine, kao i o novom kreditu od 45 milijardi evra za Ukrajinu. Kao što znate, Slovačka nije učestvovala u prvom kreditu od 90 milijardi evra. I sada nameravamo da postupimo isto, iako nas politički ucenjuju povezivanjem tog kredita sa budžetom EU - rekao je Fico u video-obraćanju na mrežama.

Fico je naglasio da Kijev neće moći da vrati ni cent duga.

- To nisu krediti, to su pokloni - dodao je slovački premijer.

Fico je ranije rekao da su premijeri nekoliko zemalja EU zapretili Bratislavi da bi joj, zbog odbijanja da podrži nove zajmove za Ukrajinu, mogla biti umanjena sredstva namenjena smanjenju regionalnih razlika. Slovačka se protivi takvoj inicijativi.

Evropska komisija predložila je u sredu da Kijevu 2027. godine bude odobren dodatni kredit od 45 milijardi evra, povrh ranije dogovorenog zajma od 90 milijardi evra. Planirano je da se sredstva prikupe izdavanjem zajedničkih dužničkih hartija od vrednosti EU.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja