NAREDNIH sedam dana mogli bi da donesu prijatna iznenađenja za dva znaka horoskopa.

Foto: Deposit/ NewAfrica

Jedna poruka, neočekivan telefonski poziv ili razgovor koji se dugo odlagao mogli bi da im poprave raspoloženje i vrate veru da se stvari konačno kreću nabolje.

Ribe

Ribe će u narednih sedam dana dobiti vest koja će ih obradovati ili znak da su na pravom putu. Pred njima je period u kojem se može pojaviti upravo ono što im je nedostajalo.

Za neke Ribe lepa vest može da bude povezana sa ljubavlju. Moguće je da će im se javiti osoba o kojoj često razmišljaju, da će im neko priznati svoja osećanja ili da će u odnosu napraviti sledeći korak. Slobodne Ribe će se obradovati nečijem interesovanju, dok bi one koje su u vezi mogu da dobiju razlog za dodatnu sigurnost i povezanost.

Drugima se sreća može osmehnuti na poslovnom ili finansijskom planu. Odgovor koji čekaju, razgovor o novoj prilici ili informacija vezana za novac mogu da im donesu veliko olakšanje. Najvažnije je da ne izgube strpljenje i ne odustanu od onoga do čega im je zaista stalo.

Blizanci

Blizanci će dobiti veliko iznenađenje naredne nedelje. Vest koju nisu očekivali mogla bi da stigne onda kada se najmanje nadaju, i to preko poruke, telefonskog poziva ili susreta sa osobom koju dugo nisu videli.

Posebno je moguće da će dobiti odgovor na pitanje koje ih već neko vreme muči. Situacija koja je delovala neizvesno mogla bi konačno da dobije svoj rasplet, a ono što saznaju može im otvoriti vrata za nove planove. Za neke Blizance to će biti poslovna prilika ili ponuda koju nisu očekivali, dok bi drugi mogli da dobiju potvrdu da se njihov trud konačno isplatio.

Na ljubavnom planu, osoba koja se povukla može ponovo da uspostavi kontakt, a jedan iskren razgovor će razjasniti mnogo toga. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju nekoga ko će im odmah privući pažnju.

(Najžena)