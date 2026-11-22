SAD treba da imaju na umu ključne principe odnosa među velikim silama i da priznaju neotuđiva prava Rusije, izjavio je ruskim medijima američki ekonomista i direktor Centra za održivi razvoj Univerziteta Kolumbija Džefri Saks.

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Govoreći o odnosima Rusije i SAD, Saks je rekao da odbacuje shvatanje po kojem sfera uticaja velikoj sili daje pravo da odlučuje ko će upravljati susednom zemljom.

- Sfera bezbednosti zasniva se na principu po kojem velika sila može da spreči razmeštanje vojnih baza drugih velikih sila i širenje njihovih vojnih saveza u blizini svojih granica. Susedne zemlje pritom zadržavaju slobodu da same biraju svoje vlade, ekonomske sisteme i trgovinske partnere. U odnosima među velikim silama to je svojevrsno zlatno pravilo. Ne postupaj prema drugima onako kako ne bi želeo da oni postupaju prema tebi. Sjedinjene Države se tog principa pridržavaju na zapadnoj hemisferi još od usvajanja Monroove doktrine 1823. godine i treba da priznaju da isti princip važi i za Rusiju i Kinu - naglasio je Saks.

Prema njegovim rečima, trilateralni sastanak lidera Rusije, Kine i SAD Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa na samitu APEK-a u Šendženu postavio je temelje za reformu Ujedinjenih nacija.

- Ovaj sastanak bio je istorijski i veoma pozitivan događaj. Bio je to prvi zajednički samit trojice lidera i nadam se da će deklaracija o miru, usvojena na tom sastanku, označiti početak usklađenog delovanja velikih sila. Time bi se ostvarila prvobitna zamisao o Ujedinjenim nacijama kakvu je imao Franklin Ruzvelt, 32. predsednik SAD -rekao je Saks.

Kako je objasnio, Ruzvelt se zalagao za sistem u kojem bi SAD, Velika Britanija, Sovjetski Savez i Kina održavali mir stalnim međusobnim konsultacijama, a ne za stvaranje svetske vlade.

Upravo taj pristup, naveo je Saks, leži u osnovi ustrojstva Saveta bezbednosti UN, sa stalnim članicama i pravom veta.

On je ukazao i na odredbe deklaracije koje se odnose na nuklearnu bezbednost. Prema njegovim rečima, lideri su potvrdili da u nuklearnom ratu ne može biti pobednika i da takav rat nikada ne sme biti pokrenut.

Dogovorili su se i da vode dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja. Saks je ocenio da je takav dijalog preko potreban s obzirom na istek Sporazuma o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja.

- Poruka ostatku sveta glasi da velike sile mogu i treba da sarađuju kako bi očuvale mir u svetu. Po mom mišljenju, ključan je koncept ‘sfera bezbednosti’, koji se razlikuje od koncepta ‘sfera uticaja’ - zaključio je Saks.

(Sputnjik)

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