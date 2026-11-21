PANIKA U LIMI NAKON RAZORNOG POTRESA: Zemljotres jačine 6,8 stepeni zatresao centralni Peru, stravični snimci obišli svet (VIDEO)
ZEMLjOTRES jačine 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio je centralni deo Perua, saopštio je danas Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).
Prema podacima peruanskog Geofizičkog instituta, epicentar zemljotresa, koji se osetio i u glavnom gradu Limi, bio je u andskom regionu Hunin, na dubini od 129 kilometara, preneo je Rojters.
Veliki broj stanovnika Lime izašao je na ulice zbog zemljotresa, dok su televizijski snimci prikazali poslanike kako napuštaju zgradu Kongresa.
(Tanjug)
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