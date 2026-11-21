DANSKA je naložila ruskom vojnom atašeu da napusti zemlju u roku od sedam dana i najavila obustavu izdavanja viza ruskim državljanima za putovanja koja nisu neophodna, zbog navodne zaveru povezane sa Rusijom, čiji je cilj bilo ubistvo ukrajinskog repera na teritoriji Danske, preneli su mediji u toj zemlji.

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- Jasno stavljamo do znanja da smo vas prozreli. Dosta je bilo, i to već odavno - izjavio je danas danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen, preneo je danski javni servis DR.

On je upozorio da će proterivanje ruskog vojnog atašea imati diplomatske posledice, ali je istakao da će Danska nastaviti da pruža podršku Ukrajini.

Rasmusen je najavio i da vlada planira da ukine obavezu prihvatanja brodova povezanih sa Rusijom, kao i da će o ograničavanju izdavanja viza ruskim državljanima razgovarati sa drugim zemljama Šengenskog prostora.

Danski ministar je posebno ukazao na Francusku, za koju je rekao da izdaje veliki broj viza ruskim državljanima.

Istovremeno je naglasio da Danska neće proterati sve ruske diplomate, objašnjavajući da Kopenhagen mora da zadrži kanale komunikacije sa Rusijom.

Ove mere najavljene su u trenutku kada danske vlasti istražuju navodnu zaveru povezanu sa Rusijom, čiji je cilj, prema sumnjama istražitelja, bilo ubistvo ukrajinskog repera Kijvstonera.

Dvojica danskih državljana osumnjičena su da ih je regrutovala ruska obaveštajna služba kako bi izvršili atentat na repera uoči njegovog koncerta, planiranog za 25. septembar u blizini Kopenhagena.

Osumnjičeni su uhapšeni neposredno pre planiranog nastupa, koji je potom otkazan, a obojica negiraju optužbe.

(Tanjug)

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