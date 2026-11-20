POLjSKA istražuje moguće kršenje svog vazdušnog prostora od strane neidentifikovanih vazdušnih objekata nakon prijavljene eksplozije na istoku zemlje tokom masovnog ruskog napada na Ukrajinu u kojem je u petak, 20. novembra, poginulo najmanje pet ljudi.

Foto: X

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da je obavešten o bezbednosnoj situaciji u okrugu Bilgoraj, nakon povrede poljskog vazdušnog prostora i sumnje da je nepoznati objekat pao u blizini mesta Hmelek, na jugoistoku Poljske.

"Trenutno ne postoji opasnost iz vazduha. Nadležne službe nalaze se na terenu", napisao je Tusk na platformi X, nakon što je primio izveštaje poljskog ministra odbrane Vladislava Kosinjak-Kamiša i poljskog ministra unutrašnjih poslova Marcina Kervinjskog, prenosi PAP.

Portparol poljske vlade Adam Šlapka izjavio je da je poljski premijer u stalnom kontaktu sa ministrima povodom sumnji na povredu vazdušnog prostora zemlje.

Operativna komanda poljskih oružanih snaga prethodno je saopštila da su tokom masovnih ruskih napada na Ukrajinu neidentifikovane letelice povredile poljski vazdušni prostor, kao i da postoji mogućnost pada jednog objekta u okolini mesta Hmelek, u okrugu Bilgoraj.

BREAKING: Suspected Missile Impact Reported in Poland CCTV footage reportedly captured an explosion near the Polish town of Chmielek, approximately 46 kilometers from the Ukrainian border. Polish authorities are investigating reports of unidentified airborne objects potentially entering the country’s airspace during Russia’s massive attack on Ukraine. The cause of the explosion and whether a Russian missile struck Polish territory remain unconfirmed. — KyivPost (@KyivPost) November 20, 2026

Portparol Operativne komande, potpukovnik Jacek Gorjiševski, potvrdio je za televiziju TVN24 da je moguće da je objekat pao na području tog okruga.

On je dodao da se proveravaju dva moguća slučaja povrede poljskog vazdušnog prostora.

Na mesto događaja biće upućen kopneni tim za potragu i spasavanje Teritorijalnih odbrambenih snaga Poljske.

Šef poljskog Biroa za nacionalnu bezbednost Bartos Grodecki saopštio je da je predsednik Poljske Karol Navrocki redovno obaveštavan o situaciji u vezi sa padom objekta u mestu Hmelek.

On je naveo da je Biro za nacionalnu bezbednost u kontaktu sa Ministarstvom odbrane Poljske, Operativnom komandom poljskih oružanih snaga i nadležnim službama.

"Predsednik Poljske Karol Navrocki redovno se obaveštava o povredi poljskog vazdušnog prostora", napisao je Grodecki na platformi X.

On je dodao da Biro prima izveštaje, između ostalih, od Operativne komande oružanih snaga i Vladinog centra za bezbednost.

Potpredsednik poljske vlade i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš saopštio je da je u Ministarstvu odbrane Poljske u toku sastanak posvećen incidentu, koji se dogodio jutros.

"Operativna komanda predstavlja analizu situacije i okolnosti događaja. Na mestu incidenta u toku je i akcija obezbeđivanja terena", naveo je Kosinjak-Kamiš.

Centar za bezbednost poljske vlade izdao je jutros upozorenje na opasnost od vazdušnog napada za delove Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva, pozivajući stanovnike da pronađu bezbedno mesto i postupaju prema uputstvima nadležnih službi.

Kako je preneo PAP, upozorenje se odnosilo na više okruga u oba vojvodstva, uključujući Lublin, Zamošć, Helm, Ržešov, Pržešil, Sanok i Krosno.

U poruci upućenoj stanovnicima navedeno je da pronađu bezbedno mesto, prate uputstva službi i očekuju dalja obaveštenja.

Poljska agencija za vazdušnu plovidbu (PANSA) saopštila je na platformi X da je, zbog aktivnosti vojne avijacije, obustavljen vazdušni saobraćaj na aerodromu u Žešovu.