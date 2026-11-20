RUSKE oružane snage izvele su tokom protekle noći masovni raketni napad na Ukrajinu, nakon što je predsednik Rusije, Vladimir Putin, najavio žestok odgovor zbog nedavnog ukrajinskog udara na Krimski most.

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Najteže je pogođen Kijev, gde su u sedam talasa balističkih udara oštećena tri ključna mosta, a tri osobe su izgubile život.

Podsetimo, do nove eskalacije sukoba došlo je nakon što su ukrajinske snage u noći na 17. novembar raketom "Flamingo" pogodile Krimski most, pri čemu se deo konstrukcije urušio. Odgovor Moskve usledio je nakon direktne pretnje ruskog lidera.

- Naše odmazdne akcije biće daleko bolnije od onoga što su učinili mostu. Današnjim preciznim oružjem to nije tako teško izvesti - poručio je Putin nakon incidenta na Krimu.

Kličko: Saobraćaj između obala otežan, poginuli radnici vodovoda

U noćnom napadu na ukrajinsku prestonicu stradale su tri osobe, dok je oko 15 ljudi povređeno, saopštila je Kijevska gradska vojna uprava (KMVA). Sedam povređenih prevezeno je u bolnice, dok je ostalima pomoć ukazana na licu mesta.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, izjavio je jutros da su tri mosta u gradu - Podilsko-Voskresenski, Darnicki i Južni - oštećena u ruskom napadu balističkim raketama tokom noći, zbog čega je saobraćaj između leve i desne obale grada otežan.

Prema njegovim rečima, poginuli su zaposleni u gradskom vodovodnom preduzeću "Kijevvodokanal".

Saobraćaj preko Podilsko-Voskresenskog mosta u pravcu leve obale potpuno je obustavljen, dok je na Južnom mostu dozvoljen samo u suprotnom smeru, za vozila teška do 10 tona i javni prevoz do 18 tona.

Zbog nedostatka napona u elektroenergetskom sistemu privremeno je obustavljen i trolejbuski saobraćaj u delovima Pečerskog, Solomjanskog i Goloseivskog okruga, dok su pojedine autobuske linije preusmerene na Severni most.

Kličko je pozvao građane da ne koriste privatna vozila osim ako je to neophodno, a ustanove i preduzeća da, gde god je moguće, organizuju rad na daljinu. Obim štete na mostovima biće detaljno procenjen nakon završetka vazdušne opasnosti.

Udari širom zemlje uprkos diplomatskim naporima

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u napadu korišćeno precizno oružje sa kopna, mora, iz vazduha, kao i dronovi, te da su pogođeni objekti vojno-industrijskog kompleksa, energetike i transportne infrastrukture u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj, Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti.

U Harkovu je pogođena bolnica gde su povređene najmanje četiri osobe, dok je u Krivom Rogu stradao važan infrastrukturni objekat.

Napadi su usledili svega dan nakon opsežnog napada dronovima na Kijev u kojem je poginuo jedan muškarac, a oštećene su dve evropske ambasade i katedrala Svetog Vladimira.

Sve ovo dešava se u trenutku intenzivnih diplomatskih aktivnosti.

Dok Putin u kineskom Šenženu učestvuje na samitu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i kineskim liderom Si Đinpingom, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u Berlinu sa evropskim liderima zatražio primirje koje bi obuhvatilo energetsku infrastrukturu i Crno more.

Međutim, iz Moskve je već stigao jasan odgovor da Rusija ne namerava da pregovara o takvom prekidu vatre.

(Blic)

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