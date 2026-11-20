"RATNE HUŠKAČE NIJE LAKO PRETVORITI U MIROTVORCE" Putinov specijalac ne polaže nade u evropske lidere
PRETVARANjE ratnih huškača u mirotvorce i izgradnja realnog konsenzusa za mir u Evropi nije lak zadatak, izjavio je danas Kiril Dmitrijev, ruski specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja.
- Nije lak zadatak pretvoriti ratne huškače u mirotvorce i izgraditi realan konsenzus za mir u Evropi - rekao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi TASS.
Njegov komentar je odgovor na objavu specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, nakon sastanka američkih izaslanika sa evropskim liderima na jučerašnjem sastanku "Koalicije voljnih" u Berlinu.
Vitkof je napomenuo da su šefovi evropskih zemalja na sastanku pokazali ozbiljnu posvećenost rešavanju ukrajinske krize.
Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je ranije da će razgovor sa Evropljanima biti neophodan kada se bude raspravljalo o bezbednosti Rusije i Ukrajine i budućnosti evropskog sistema bezbednosti, podseća TASS i dodaje da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio, pozivajući se na želju EU da učestvuje u konsultacijama, da "Evropljani žele da uskoče u poslednji voz".
(Tanjug)
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