PRETVARANjE ratnih huškača u mirotvorce i izgradnja realnog konsenzusa za mir u Evropi nije lak zadatak, izjavio je danas Kiril Dmitrijev, ruski specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Nije lak zadatak pretvoriti ratne huškače u mirotvorce i izgraditi realan konsenzus za mir u Evropi - rekao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi TASS.

The daunting task of turning warmongers into peacemakers and building a realistic consensus for peace in Europe. Illustrated.👇 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 20, 2026

Njegov komentar je odgovor na objavu specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, nakon sastanka američkih izaslanika sa evropskim liderima na jučerašnjem sastanku "Koalicije voljnih" u Berlinu.

Vitkof je napomenuo da su šefovi evropskih zemalja na sastanku pokazali ozbiljnu posvećenost rešavanju ukrajinske krize.

Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je ranije da će razgovor sa Evropljanima biti neophodan kada se bude raspravljalo o bezbednosti Rusije i Ukrajine i budućnosti evropskog sistema bezbednosti, podseća TASS i dodaje da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio, pozivajući se na želju EU da učestvuje u konsultacijama, da "Evropljani žele da uskoče u poslednji voz".

(Tanjug)

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