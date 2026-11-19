TRAMPA STIGAO UMOR? Predsednik SAD zadremao tokom obraćanja Sija na samitu u Šenženu (VIDEO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp delovao je kao da je zadremao tokom obraćanja kineskog predsednika Si Đinpinga svetskim liderima na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šenženu.
Tramp (80) je jutros primećen kako sedi zatvorenih očiju tokom govora kineskog predsednika, prenosi BBC.
Američki predsednik prethodno je imao naporan trodnevni diplomatski raspored, koji je počeo samitom Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili u utorak, nakon čega je u sredu popodne doputovao u Kinu, gde je prisustvovao svečanoj državnoj večeri koju je priredio predsednik Kine Si Đinping.
U sredu su se na društvenim mrežama proširile fotografije na kojima se vidi šminka na nadlanici predsednika SAD tokom susreta sa kineskim liderom.
Na fotografijama izbliza uočava se deblji i neravnomerno nanet sloj šminke na nadlanici američkog predsednika.
Kako prenose mediji, Tramp je i ranijih godina više puta fotografisan sa šminkom na rukama, za koju se navodi da je korišćena radi prikrivanja modrica ili promena u boji kože, odnosno da je povezana sa zdravstvenim stanjem američkog predsednika.
(Tanjug)
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