PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp delovao je kao da je zadremao tokom obraćanja kineskog predsednika Si Đinpinga svetskim liderima na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šenženu.

Foto: Printskrin/Iks/ Ed Krassenstein @EdKrassen

Tramp (80) je jutros primećen kako sedi zatvorenih očiju tokom govora kineskog predsednika, prenosi BBC.

EMBARRASSING on the world stage: Donald Trump falls asleep during the APEC summit in China https://t.co/yTmBWYIHxh — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026

Američki predsednik prethodno je imao naporan trodnevni diplomatski raspored, koji je počeo samitom Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili u utorak, nakon čega je u sredu popodne doputovao u Kinu, gde je prisustvovao svečanoj državnoj večeri koju je priredio predsednik Kine Si Đinping.

U sredu su se na društvenim mrežama proširile fotografije na kojima se vidi šminka na nadlanici predsednika SAD tokom susreta sa kineskim liderom.

Na fotografijama izbliza uočava se deblji i neravnomerno nanet sloj šminke na nadlanici američkog predsednika.

the back of Trump's hand was slathered with makeup as Xi greeted him in Shenzhen (Mark Schiefelbein/Pool via Getty) https://t.co/KjaRIksHZt — Aaron Rupar (@atrupar) November 18, 2026

Kako prenose mediji, Tramp je i ranijih godina više puta fotografisan sa šminkom na rukama, za koju se navodi da je korišćena radi prikrivanja modrica ili promena u boji kože, odnosno da je povezana sa zdravstvenim stanjem američkog predsednika.

(Tanjug)

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