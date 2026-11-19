SUSRET predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina završen je danas nakon približno 40 minuta, javio je CNN.

Foto: Tanjug/yacheslav Prokofyev/Pool Photo via AP

Bela kuća je susret opisala kao neformalni razgovor ("pull-aside"), što predstavlja manje formalan format od zvaničnog bilateralnog sastanka.

Tramp je na početku susreta pohvalio odnos sa ruskim predsednikom, nazvavši ga prijateljem.

- Ko je to? On je moj prijatelj - rekao je Tramp pokazujući na Putina prilikom susreta.

🚨 JUST IN: President Trump and Vladimir Putin have a PULL-ASIDE meeting in China 47: "Who is HE? Heh! He's my FRIEND!" 🤣 "He's my friend. We've had a great relationship for many years. We've known each other for a long time. And I think a lot of WONDERFUL things can come out of this." 🇺🇸 — Nick Sortor (@nicksortor) November 19, 2026

Nakon pozdravljanja, američki predsednik izjavio je da se raduje razgovoru i podsetio da se dvojica lidera poznaju dugo.

- Godinama imamo odličan odnos, poznajemo se dugo i mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih stvari ili da barem može biti početak nečega - rekao je Tramp.

Foto: Tanjug/Sergei Bobylev/Pool Photo via AP

Američki predsednik je na susret došao u pratnji državnog sekretara Marka Rubija i ministra finansija Skota Besenta, a dvojica predsednika su se srdačno rukovala.

Putin se tokom susreta nije javno obraćao.

Tramp i Putin učestvuju na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šenženu, gde je za danas najavljen i njihov trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

(Tanjug)

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