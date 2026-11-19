"KO JE ON?" Tramp i Putin razgovarali 40 minuta, izjava prvog čoveka SAD na samom početku iznenadila sve (VIDEO)
SUSRET predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina završen je danas nakon približno 40 minuta, javio je CNN.
Bela kuća je susret opisala kao neformalni razgovor ("pull-aside"), što predstavlja manje formalan format od zvaničnog bilateralnog sastanka.
Tramp je na početku susreta pohvalio odnos sa ruskim predsednikom, nazvavši ga prijateljem.
- Ko je to? On je moj prijatelj - rekao je Tramp pokazujući na Putina prilikom susreta.
Nakon pozdravljanja, američki predsednik izjavio je da se raduje razgovoru i podsetio da se dvojica lidera poznaju dugo.
- Godinama imamo odličan odnos, poznajemo se dugo i mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih stvari ili da barem može biti početak nečega - rekao je Tramp.
Američki predsednik je na susret došao u pratnji državnog sekretara Marka Rubija i ministra finansija Skota Besenta, a dvojica predsednika su se srdačno rukovala.
Putin se tokom susreta nije javno obraćao.
Tramp i Putin učestvuju na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šenženu, gde je za danas najavljen i njihov trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.
(Tanjug)
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