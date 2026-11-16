Najčudniji transfer u Evroligi! Deda stigao u Dubai
Košarkaški klub Dubai je kompletirao jedan od najčudnijih transfera u evropskoj košarci poslednjih godina.
Novi igrač preskupog tima Ćavija paskvala je Marselinjo Uertas.
Brazilski as, koji ima 43 godine, stiže sa Tenerifa i potpisao je ugovor do kraja sezone.
Uertas je u ovoj sezoni beležio 14,3 poena i 3,9 asistencija u proseku u domaćem prvenstvu. U Evrokupu, na šest utakmica za 18 minuta u proseku, u Evrokupu beleži osam poena i pet asistencija po meču.
U karijeri je igrao Pineiros, Huventud, Bilbao, Fortitudo Bolonju, Barselonu i Los Anđeles Lejkerse.
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