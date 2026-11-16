Najčudniji transfer u Evroligi! Deda stigao u Dubai

Košarkaški klub Dubai je kompletirao jedan od najčudnijih transfera u evropskoj košarci poslednjih godina.

FOTO: Milan Maricic/ATAImages

Novi igrač preskupog tima Ćavija paskvala je Marselinjo Uertas.

Brazilski as, koji ima 43 godine, stiže sa Tenerifa i potpisao je ugovor do kraja sezone.

Uertas je u ovoj sezoni beležio 14,3 poena i 3,9 asistencija u proseku u domaćem prvenstvu. U Evrokupu, na šest utakmica za 18 minuta u proseku, u Evrokupu beleži osam poena i pet asistencija po meču.

A NEW CHAPTER BEGINS! 🇧🇷🏀 Brazilian playmaker Marcelinho Huertas joins Dubai Basketball until the end of the season. Welcome to Dubai, Marce! 🔥 Read more: https://t.co/24LZmXMPLi https://t.co/VNN7WMGCTc — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 16, 2026

U karijeri je igrao Pineiros, Huventud, Bilbao, Fortitudo Bolonju, Barselonu i Los Anđeles Lejkerse.