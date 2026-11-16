NOVOSTI VAS VODE NA KONCERT SLAVKA BANJCA

PRVIH 5 čitalaca koji pošalju mejl sa osnovnim podacima (ime, prezime, broj telefona) na pr@novosti.rs dobiće na poklon po 2 ulaznice za koncert Slavka Banjca u utorak, 17. novembra u Mts dvorani.

Foto: Promo

Pred beogradskom publikom pevaće pesme koje su obeležile čitave generacije, ali i još jednom pokazati zašto je, uprkos godinama na sceni, ostao prepoznatljiv i autentičan, pre svega zahvaljujući svom raskošnom glasu i pesmama koje ne gube na vrednosti.

Banjac koncert najavljuje sa posebnom radošću, a sudeći po njegovom raspoloženju, publiku očekuje veče ispunjeno velikim hitovima. Na repertoaru će se naći pesme „Ne verujem lepim ženama“, „Daleko, ko zna gde“, „Vino mi uzima dušu“, „Kasno je“, „Pevaću da te zaboravim“ i brojni drugi hitovi koji su obeležili njegovu karijeru.