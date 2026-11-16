HRVATSKI UČENICI I STUDENTI STUPAJU U ŠTRAJK: Za petak najavljen celodnevni bojkot

UČENICI srednjih škola i studenti u više hrvatskih gradova najavili su za petak, 20. novembar, celodnevni bojkot nastave u sklopu međunarodnog štrajka mladih.

Foto: Instagram strajk_mladih.hr

Prema najavi organizatora, protestne aktivnosti održaće se u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku, a cilj je da se upozori na probleme stanovanja, visoke životne troškove, stanje javnih usluga i militarizaciju.

Štrajk organizuje inicijativa "Štrajk mladih u Hrvatskoj", a deo je međunarodnog pokreta International Youth Strike (IYS), koji pod sloganom "Za našu budućnost, ne njihove ratove" najavljuje proteste u 25 evropskih zemalja.

- Celodnevnim bojkotom nastave želimo da pošaljemo jasnu poruku široj javnosti i vladi - mladi žele budućnost u Hrvatskoj, omogućite nam je!" - poručili su organizatori u saopštenju dostavljenom medijima.

Koji su njihovi zahtevi?

Među zahtevima učenika i studenata u Hrvatskoj su:

Dostupnije i priuštivije stanovanje za mlade;

Smanjenje životnih troškova;

Poboljšanje kvaliteta zdravstva i obrazovanja;

Zalažu se i za:

Demilitarizaciju;

Rešavanje problema uništavanja prirodne sredine;

Sprečavanje budućeg ekocida

"Istrajno ćemo se boriti"

Organizatori navode da bi štrajku trebalo da se pridruže učenici i studenti na više fakulteta i srednjih škola u pet gradova. Tačan popis obrazovnih ustanova još nije objavljen, a najavljuju da će sve objaviti uoči štrajka na Instagram profilu @strajk_mladih.hr.

Pozvali su medije da 20. novembra posete škole i fakultete koji će učestvovati u bojkotu i da izveste o aktivnostima učenika i studenata.

Inicijativa poručuje da jednodnevni bojkot neće biti kraj njenog delovanja i da planira da nastavi sa protestnim aktivnostima.

- Naš štrajk započinje 20.11, ali ne planiramo da ostanemo na jednom danu i jednom štrajku, već želimo da se istrajno borimo za našu budućnost - poručili su organizatori.

(Index.hr)

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