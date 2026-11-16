MUŠKARAC PAO SA ZGRADE NA STUPU: Hitno prevezen u Klinički centar

U SARAJEVSKOM naselju Stup, u ulici Stupska, jutros je došlo do nesreće u kojoj je muškarac povrijeđen nakon pada s visine.

Foto: dotshock, YAY Media AS/Alamy/Profimedia

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za "Avaz" je potvrđeno da su prijavu o povređivanju dobili u 9:35 sati.

- U 9:35 sati dobili smo prijavu o povređivanju padom s visine u ulici Stupska. Osoba je upućena na ukazivanje ljekarske pomoći. Ekipe su na terenu – kazala je za "Avaz" Mersiha Novalić, portparol Uprave policije MUP-a KS.

Riječ je o muškarcu koji je vozilom Hitne pomoći prevezen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gđe mu se ukazuje ljekarska pomoć.

Policija je zbog uviđaja i osiguranja mjesta događaja zatvorila ulicu, a okolnosti pod kojima je došlo do pada bit će utvrđene.

(Dnevni avaz)

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