KINA ZVANIČNO POTVRDILA: Si će sesti za isti sto sa Putinom i Trampom u četvrtak
PREDSEDNIK Kine Si Đinping sastaće se sa predsednicima Rusije i SAD Vladimirom Putinom i Donaldom Trampom na samitu APEK-a u Šenženu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine, prenose RIA Novosti.
- Predsednik Si Đinping će 19. novembra obaviti razgovore sa predsednikom Vladimirom Putinom i predsednikom Donaldom Trampom u Šenženu - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu kineskog Ministarstva spoljnih poslova.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije potvrdio da je sastanak planiran za taj datum.
Tramp je prethodno napomenuo da su razgovori u takvom formatu potrebni prvenstveno radi razmatranja pitanja nuklearnog razoružanja.
Kako je ranije izjavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Moskva se nada da će trilateralni sastanak pozitivno uticati na celokupnu međunarodnu situaciju.
Prema rečima nemačkog kancelara Fridriha Merca, mnogi lideri EU strahuju da bi razgovori između Trampa i Putina u Kini mogli da se pretvore u "drugi Enkoridž".
Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje biće održan u Šendženu 18. i 19. novembra.
(RT Balkan)
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