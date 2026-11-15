MLADIĆ NAPADNUT PALICAMA: Maskirani huligani upali u svlačionicu
Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.
Iz varaždinske Policijske uprave su saopštili da su uhapšena dva lica koja se dovode u vezu sa napadom i da se nad njima sprovodi kriminalistička istraga, a da se za ostalim napadačima intenzivno traga.
Napadnuti mladić zadobio je površinske povrede glave, a lekarska pomoć mu je pružena u Opštoj bolnici Varaždin, prenose hrvatski mediji.
Napad se dogodio juče oko 15.00 časova na prostoru fudbalskog igrališta u Novakovcu, tokom utakmice.
Policija događaj istražuje kao krivično delo pokušaja nanošenja teške povrede.
(SRNA)
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