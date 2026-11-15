Region

MLADIĆ NAPADNUT PALICAMA: Maskirani huligani upali u svlačionicu

Novosti online

15. 11. 2026. u 17:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.

МЛАДИЋ НАПАДНУТ ПАЛИЦАМА: Маскирани хулигани упали у свлачионицу

Foto: Andrii Shevchuk/Alamy/Profimedia

Iz varaždinske Policijske uprave su saopštili da su uhapšena dva lica koja se dovode u vezu sa napadom i da se nad njima sprovodi kriminalistička istraga, a da se za ostalim napadačima intenzivno traga.

Napadnuti mladić zadobio je površinske povrede glave, a lekarska pomoć mu je pružena u Opštoj bolnici Varaždin, prenose hrvatski mediji.

Napad se dogodio juče oko 15.00 časova na prostoru fudbalskog igrališta u Novakovcu, tokom utakmice.

Policija događaj istražuje kao krivično delo pokušaja nanošenja teške povrede.

(SRNA)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA