NOVI NAPAD U RUMUNSKIM VODAMA: Larisa pogođena u Crnom moru nedaleko od Svetog Đorđa (FOTO)
BROD pod zastavom Palaua pogođen je dronom u teritorijalnim vodama Rumunije, oko 12 kilometara severno od mesta Sveti Đorđe u delti Dunava. Kako su danas saopštili rumunski zvaničnici, u incidentu nije bilo povređenih niti poginulih.
Prema pisanju rumunskog portala "Ziya de Constanta", reč je o brodu "Larisa 1", koji je plovio ka luci Sulina, sa krajnjim odredištem u Ukrajini, prenosi Digi 24.
Napad je prijavljen sinoć oko 21.40, a prema prvim informacijama, dron je oštetio samo dizalicu za pretovar tereta. Nakon udara nije izbio požar.
Rumunski ministar odbrane, Štefan-Radu Oprea, potvrdio je incident i naveo da je istraga u toku, zbog čega za sada nije mogao da pruži informacije o poreklu drona.
- Obavešten sam tokom noći da je brod pogođen dronom. Nema povređenih niti ljudskih žrtava - izjavio je Oprea, koji je danas boravio u vojnoj luci Konstanca.
On je rekao da rumunske vlasti neprekidno prate objekte uočene na vodi i u blizini vazdušnog prostora zemlje, kao i da su juče u okrugu Tulča izdata najmanje dva upozorenja.
Oprea je dodao da vojska sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i obalskom stražom u praćenju i reagovanju na moguće pretnje, uključujući dronove koji se približavaju rumunskom vazdušnom prostoru ili teritorijalnim vodama.
(Tanjug)
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