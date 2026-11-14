ZAUZELI SMO VELIKI ODBRAMBENI REJON UKRAJINSKE VOJSKE: Rusi se pohvaili padom protivnikove tvrđave u Zaporožju (VIDEO)
RUSKE snage su tokom zauzimanja naselja Tersjanka u Zaporoškoj oblasti preuzele kontrolu nad velikim utvrđenim odbrambenim rejonom ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ranije u subotu, rusko vojno resorno ministarstvo objavilo je da je naselje prešlo pod kontrolu jedinica grupacije „Istok“.
Kako se navodi u saopštenju, jurišne jedinice 36. zasebne motostreljačke brigade 29. opštearmijske armije oslobodile su Tersjanku i uspostavile kontrolu nad utvrđenim odbrambenim rejonom površine veće od deset kvadratnih kilometara.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, tokom operacije očišćeno je više od 300 objekata.
U saopštenju se takođe tvrdi da su ukrajinske snage u borbama za naselje izgubile najmanje dva voda vojnika, sedam borbenih oklopnih vozila, šest automobila, 22 kopnena robotizovana kompleksa i više od 70 teških heksakoptera tipa „Baba Jaga“.
Ministarstvo odbrane Rusije nije objavilo nezavisne dokaze za navedene podatke o gubicima ukrajinskih snaga. Sve brojke o gubicima treba tretirati kao tvrdnje ruske strane.
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