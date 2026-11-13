NEZVANIČNO: AfD kandiduje bivšeg reprezentativca Nemačke za predsednika
Stranka Alternativa za Nemačku (AfD) namerava da nominuje bivšeg reprezentativca, fudbalera Tomasa Bertolda za svog kandidata za saveznog predsednika, navodi Bild.
Prema pisanju publikacije, šezdesetdvogodišnji Bertold biće predstavljen u subotu, 14. novembra, na stranačkom sastanku u Berlinu. Međutim, AfD još nije zvanično potvrdio njegovu kandidaturu.
Kako se u članku navodi, Bertold je postao prvak sveta 1990. godine i odigrao je 62 utakmice za nemačku reprezentaciju.
Izbori za naslednika sadašnjeg predsednika Nemačke Franka-Valtera Štajnmajera održaće se 30. januara 2027. godine.
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