Svet

NEZVANIČNO: AfD kandiduje bivšeg reprezentativca Nemačke za predsednika

В. Н.

13. 11. 2026. u 17:44

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Stranka Alternativa za Nemačku (AfD) namerava da nominuje bivšeg reprezentativca, fudbalera Tomasa Bertolda za svog kandidata za saveznog predsednika, navodi Bild.

НЕЗВАНИЧНО: АфД кандидује бившег репрезентативца Немачке за председника

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

Prema pisanju publikacije, šezdesetdvogodišnji Bertold biće predstavljen u subotu, 14. novembra, na stranačkom sastanku u Berlinu. Međutim, AfD još nije zvanično potvrdio njegovu kandidaturu.

Kako se u članku navodi, Bertold je postao prvak sveta 1990. godine i odigrao je 62 utakmice za nemačku reprezentaciju.

Izbori za naslednika sadašnjeg predsednika Nemačke Franka-Valtera Štajnmajera održaće se 30. januara 2027. godine.

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