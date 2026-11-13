PRETNJE BOMBAMA "EKSPLODIRALE" PO EVROPI: Ko stoji iza dojava da će dići škole u vazduh

Hiljade škola širom Evrope dobile su pretnje da su u njima postavljene bombe.

Foto: Goran Čvorović

Obrazovne ustanove su odmah evakuisane tamo gde je procenjeno da je to neophodno, ništa sumnjivo nije pronađeno, ali sve to je izazvalo veliku pometnju, psihozu, nelagodnost i strah. Na meti lažnih uzbunjivača bili su pre svega Italija, kao i Engleska, Škotska i Irska.

Samo u Italiji preteće elektronske poruke stigle su u sredu na adrese najmanje 6.300 škola, odnosno čak 85 odsto obrazovnih ustanova u zemlji. Evakuisano ih je više od 300, dok su policija i karabinjeri proveravali zgrade. U Severnoj Irskoj poruke je primilo više od 300 škola. Britanske i irske vlasti uglavnom su procenile da nema stvarne opasnosti, pa je nastava održana, uz pojedine preventivne evakuacije u Škotskoj.

U poruci, koja je u Italiji stigla ujutro, pošiljalac je pretio da će uništiti učenike i nastavnike i izvršiti genocid nad Italijanima. Tvrdio je da je u školskoj zgradi, u plastičnoj kesi, ostavio jaku eksplozivnu napravu s daljinskim aktiviranjem, postavljenu tako da udarni talas zahvati čitav objekat. Zapretio je i italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, navodeći da je bomba postavljena u motor njenog automobila.

HIBRIDNI RAT Francuske vlasti su u utorak pozvale iranskog ambasadora na razgovor, optužujući Teheran za napad na rashladne uređaje u više od 700 supermarketa. Pariz za ovu akciju smatra odgovornom iransku Revolucionarnu gardu i najavljuje mogućnost evropskih sankcija i drugih mera. Iran je optužbe odbacio kao neosnovane i neprijateljske. Ovdašnji mediji pominju i ranije optužbe pojedinih evropskih država na račun Rusije zbog navodnog organizovanja različitih hibridnih napada, poput onog u avgustu na aerodromu u Lajpcigu. Moskva ove optužbe odlučno odbacuje.

Preteća poruka potpisana je imenom Mihail Andropov, uz titulu vođe takozvanog Vilajeta Misoginistana. Isto ime pojavilo se krajem prošle nedelje u pretnjama bombama upućenim evropskim medijima, među kojima su bile redakcije u Irskoj i Bugarskoj. Irska javna radio-televizija RTE morala je tada da evakuiše prostorije i privremeno prekine emitovanje programa. Pretnje su stigle svega nedelju dana pre održavanja dva evropska samita u Dablinu.

Đorđa Meloni je hitno okupila ministre i rukovodioce obaveštajnih službi. Posle provera saopšteno je da ni u jednoj školi nije pronađena eksplozivna naprava. Vlasti smatraju da je reč o smišljenom izazivanju panike i uznemiravanju stanovništva. Prema dosadašnjim saznanjima, poruke italijanskim školama poslate su s adrese povezane s univerzitetom Daje na Tajvanu. Međutim, to ne znači da je pošiljalac tamo i boravio. Policija pokušava da utvrdi identitet autora i eventualnu povezanost između različitih pretnji koje u poslednje vreme stižu na adrese širom Evrope.

Isti potpis povezivan je i s lažnim uzbunama u avionskom saobraćaju. Samo 5. novembra lažne pretnje bombama pogodile su gotovo 30 avionskih letova duž kontinenta. Nekoliko aviona moralo je prinudno da sleti, dok su pojedine letelice pratili vojni lovci. Među pogođenim zemljama bile su Francuska, Italija, Španija, Poljska, Bugarska, Rumunija i Danska. Zbog ovih uzbuna došlo je do preusmeravanja letova, bezbednosnih provera i poremećaja u vazdušnom saobraćaju. Ovakvi incidenti dodatno zabrinjavaju evropske bezbednosne službe jer se nadovezuju na niz sličnih događaja.

U ovdašnjim medijima se podseća i da su istovremeno zabeleženi sajbernapadi na rashladne sisteme supermarketa u više evropskih zemalja, kao i na banke krvi u Francuskoj. U pojedinim slučajevima dolazilo je do prekida rada i poremećaja u funkcionisanju pogođenih ustanova. Evropski zvaničnici upozoravaju na mogućnost da je reč o metodama hibridnog ratovanja, kojima se bez otvorenog vojnog sukoba pokušava sa destabilizovanjem država i njihovih institucija. Osim izazivanja straha, takve operacije mogu da posluže i za testiranje otpornosti evropskih sistema, kada je reč o brzini reagovanja policije, koordinaciji hitnih službi, kapacitetima za istovremeni odgovor na veliki broj uzbuna i sposobnosti vlasti da održe normalno funkcionisanje javnih službi.