ESKALACIJA KRIZE U FRANCUSKOM OBRAZOVANJU: Direktori škola protestuju zbog nasilja, Vlada odgovara optužbama o odgovornosti zaposlenih

U FRANCUSKOJ je za danas najavljen novi dan mobilizacije u srednjim školama, dok su direktori obrazovnih ustanova pozvali na okupljanja širom zemlje kako bi ukazali na sve učestalije nasilje, napade na zaposlene i uništavanje školske imovine.

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Sindikat direktora srednjih i nižih srednjih škola SNPDEN-Unsa pozvao je rukovodioce obrazovnih ustanova da se u 15 časova okupe ispred škola i zatraže konkretnu podršku institucija u zaštiti zaposlenih, prenosi BFMTV. Direktori škola žele da pruže podršku kolegama koji su poslednjih nedelja bili izloženi napadima, ali i da zatraže hitne mere za rešavanje krize, za koju ocenjuju da obrazovne ustanove ne mogu same da je prevaziđu.

U Parizu je okupljanje najavljeno ispred Koledž de Frans. Poziv na mobilizaciju usledio je nakon što je francuski premijer Sebastijan Lekorni optužio pojedine zaposlene u obrazovnom sistemu da su "saučesnici" u nasilju koje je poslednjih dana zabeleženo u nekim srednjim školama. Lekorni je naveo da pojedini mladi ljudi imaju podršku zaposlenih u javnim službama tokom nasilnih incidenata i blokada škola, ali je istovremeno ocenio da je reč o manjinskoj pojavi. Francuski premijer poručio je da svi koji učestvuju u takvim aktivnostima, bez obzira na to da li su zaposleni u obrazovanju ili ne, moraju da snose odgovornost.

Prema njegovim rečima, protiv odgovornih bi trebalo pokrenuti postupke, bilo pred pravosudnim organima ili kroz disciplinske mere. Vlada je takođe optužila levičarski pokret Nepokorena Francuska (LFI) za "saučesništvo" u pojedinim slučajevima nasilja i blokada srednjih škola. "Ne treba biti naivan kada je reč o ulozi pojedinih političkih aktera u protestima", poručio je Lekorni. Predstavnici sindikata zaposlenih u javnom sektoru trebalo bi danas u 9.30 časova da se sastanu sa predstavnicima francuske vlade u palati Matinjon, gde će razgovarati o zaradama i kupovnoj moći zaposlenih.