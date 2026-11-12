IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruska vojska izbacila iz stroja 1200 vojnika VSU, pogođena dva teretna broda sa oružjem za VSU
ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare bespilotnim letelicama na brodove koji prevoze vojnu opremu i teret dvostruke namene, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
-Tokom dana, dva teretna broda sa naoružanjem i vojnom opremom pogođena su u Crnom moru jugozapadno od Odese i u luci 'Černomorsk' u Odeskoj oblasti, navodi se u saopštenju.
Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.
Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.
Ruske oružane snage saopštile su da su tokom proteklog dana nanele gubitke ukrajinskim jedinicama na više pravaca fronta, kao i da su sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili više stotina bespilotnih letelica i tri navođene avio-bombe.
Jedinice grupacije snaga "Sever" zauzele su povoljnije linije i položaje. Naneti su udari po jedinicama mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u blizini Spaskog i Putivlja u Sumskoj oblasti.
U Harkovskoj oblasti izvedeni su udari po ljudstvu i tehnici mehanizovane brigade i dve motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini Rubežnog, Velikih Prohoda i Pogorelog.
VSU je izgubio više od 200 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 11 motornih vozila, kao i radare za elektronsko ratovanje, radio-elektronsko izviđanje i protivbaterijsku borbu.
Grupacija snaga "Zapad" poboljšala je položaje duž linije fronta. Ruski vojnici naneli su gubitke ljudstvu i tehnici dve mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade teritorijalne odbrane u blizini Ševčenkova u Harkovskoj oblasti, kao i Majakija i Rajgorodoka u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 220 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 17 motornih vozila, jedno artiljerijsko oruđe i sedam stanica za elektronsko ratovanje.
Grupacija snaga "Jug" takođe je napredovala, pošto je izvršila udare po jedinicama tri mehanizovane brigade i dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini Družkovke, Nikolajevke i Nikonorovke u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 190 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 21 motorno vozilo i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupacije snaga "Centar" nastavile su aktivna ofanzivna dejstva. Ruske snage nanele su gubitke ljudstvu i tehnici vazdušno-desantne brigade, jegerske brigade, jurišne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine, tri brigade mornaričke pešadije, pet brigada Nacionalne garde i brigade specijalnih snaga u blizini Verovke, Kuricina, Novopavlovke, Sergejevke i Novoviktorovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, kao i Zorjanog u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 345 vojnika, sedam oklopnih borbenih vozila, deset motornih vozila, dva oruđa poljske artiljerije, šest stanica za elektronsko ratovanje i jednu stanicu za radio-elektronsko izviđanje.
Jedinice grupacije snaga "Istok" napredovale su u dubinu neprijateljske odbrane. Neprijatelju su naneti gubici u ljudstvu i tehnici mehanizovane brigade, tri vazdušno-jurišne brigade i jedne jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini Pokrovskog, Gavrilovke, Velikomihajlovke i Malinovke u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Novorozovke u Zaporoškoj oblasti.
Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 215 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i osam motornih vozila.
Jedinice grupacije snaga "Dnjepar" poboljšale su položaje duž linije fronta. Mete napada bile su jedinice tri mehanizovane brigade, jedne brdsko-jurišne brigade, jedne jurišne brigade i jednog jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini Voljnjanska, Ukrajinke, Matvejevke, Kirova i Kušuguma u Zaporoškoj oblasti.
Neutralisano je do 30 vojnika, 19 motornih vozila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za elektronsko ratovanje.
Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih grupacija snaga nanele su udare po vojnim aerodromima i mestima privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija u 154 područja.
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su tri navođene avio-bombe i 407 bespilotnih letelica avionskog tipa.
Ukupno, od početka rata, ukrajinske snage su izgubile:
* 284 helikoptera,
* 285.458 bespilotnih letelica,
* 672 protivvazdušna raketna sistema,
* 31.615 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila,
* 1.796 borbenih vozila višecevnih raketnih sistema,
* 36.917 artiljerijskih oruđa i minobacača,
* 77.034 vojna vozila za podršku.
rt.rs
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