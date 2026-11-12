ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare bespilotnim letelicama na brodove koji prevoze vojnu opremu i teret dvostruke namene, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI/Gemini

-Tokom dana, dva teretna broda sa naoružanjem i vojnom opremom pogođena su u Crnom moru jugozapadno od Odese i u luci 'Černomorsk' u Odeskoj oblasti, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.

Ruske oružane snage saopštile su da su tokom proteklog dana nanele gubitke ukrajinskim jedinicama na više pravaca fronta, kao i da su sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili više stotina bespilotnih letelica i tri navođene avio-bombe.

Jedinice grupacije snaga "Sever" zauzele su povoljnije linije i položaje. Naneti su udari po jedinicama mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u blizini Spaskog i Putivlja u Sumskoj oblasti.

U Harkovskoj oblasti izvedeni su udari po ljudstvu i tehnici mehanizovane brigade i dve motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini Rubežnog, Velikih Prohoda i Pogorelog.

VSU je izgubio više od 200 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 11 motornih vozila, kao i radare za elektronsko ratovanje, radio-elektronsko izviđanje i protivbaterijsku borbu.

Grupacija snaga "Zapad" poboljšala je položaje duž linije fronta. Ruski vojnici naneli su gubitke ljudstvu i tehnici dve mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade teritorijalne odbrane u blizini Ševčenkova u Harkovskoj oblasti, kao i Majakija i Rajgorodoka u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 220 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 17 motornih vozila, jedno artiljerijsko oruđe i sedam stanica za elektronsko ratovanje.

Grupacija snaga "Jug" takođe je napredovala, pošto je izvršila udare po jedinicama tri mehanizovane brigade i dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini Družkovke, Nikolajevke i Nikonorovke u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 190 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 21 motorno vozilo i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupacije snaga "Centar" nastavile su aktivna ofanzivna dejstva. Ruske snage nanele su gubitke ljudstvu i tehnici vazdušno-desantne brigade, jegerske brigade, jurišne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine, tri brigade mornaričke pešadije, pet brigada Nacionalne garde i brigade specijalnih snaga u blizini Verovke, Kuricina, Novopavlovke, Sergejevke i Novoviktorovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, kao i Zorjanog u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 345 vojnika, sedam oklopnih borbenih vozila, deset motornih vozila, dva oruđa poljske artiljerije, šest stanica za elektronsko ratovanje i jednu stanicu za radio-elektronsko izviđanje.

Jedinice grupacije snaga "Istok" napredovale su u dubinu neprijateljske odbrane. Neprijatelju su naneti gubici u ljudstvu i tehnici mehanizovane brigade, tri vazdušno-jurišne brigade i jedne jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini Pokrovskog, Gavrilovke, Velikomihajlovke i Malinovke u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Novorozovke u Zaporoškoj oblasti.

Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 215 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i osam motornih vozila.

Jedinice grupacije snaga "Dnjepar" poboljšale su položaje duž linije fronta. Mete napada bile su jedinice tri mehanizovane brigade, jedne brdsko-jurišne brigade, jedne jurišne brigade i jednog jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini Voljnjanska, Ukrajinke, Matvejevke, Kirova i Kušuguma u Zaporoškoj oblasti.

Neutralisano je do 30 vojnika, 19 motornih vozila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih grupacija snaga nanele su udare po vojnim aerodromima i mestima privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija u 154 područja.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su tri navođene avio-bombe i 407 bespilotnih letelica avionskog tipa.

Ukupno, od početka rata, ukrajinske snage su izgubile:



* 284 helikoptera,* 285.458 bespilotnih letelica,* 672 protivvazdušna raketna sistema,* 31.615 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila,* 1.796 borbenih vozila višecevnih raketnih sistema,* 36.917 artiljerijskih oruđa i minobacača,* 77.034 vojna vozila za podršku.

rt.rs

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