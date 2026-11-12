ŠPANSKO MINISTARSTVO POD ISTRAGOM: Evropsko tužilaštvo sumnja na prevaru sa fondovima
KANCELARIJA evropskog javnog tužioca saopštila je danas da vodi istragu protiv španskog Ministarstva za ravnopravnost i Revizorskog suda, u okviru istrage o sumnji na prevaru sa sredstvima Evropske unije, koja su korišćena za nabavku elektronskih narukvica za nadzor u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.
Tužilaštvo EU navodi da ovi uređaji služe za sprovođenje naloga za zabranu prilaska i drugih mera predostrožnosti, koje su izrečene u slučajevima nasilja u porodici, prenosi Rojters.
Španska ministarka za ravnopravnost Ana Redondo izjavila je da njeno ministarstvo već mesecima u potpunosti sarađuje sa evropskim tužiocima i izrazila je uverenje da su sredstva utrošena na ispravan način.
Ranije ove godine, Španija je promenila dobavljača uređaja za praćenje nakon što je tehnički problem sa podacima ometao određeni broj krivičnih suđenja.
Kancelarija evropskog javnog tužioca nije iznela više detalja o istrazi, uz napomenu da u njoj učestvuje i španska policija.
Redondo je navela da su trenutnim ugovorom otklonjeni nedostaci koji su uočeni u prethodnom sistemu i upozorila je da ne treba potkopavati program koji je, prema njenim rečima, pomogao u zaštiti više od 4.000 žena.
Revizorski sud je saopštio da je policija danas posetila njihovo sedište na zahtev tužilaca EU koji su tražili informacije o istrazi, navodeći da ta institucija, u skladu sa procedurom, na zahtev pravosudnih organa dostavlja podatke koji su proistekli iz svog revizorskog rada.
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