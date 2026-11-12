Svet

DRASTIČNO PORASTAO BROJ STRADALIH: Zgrada se srušila tokom radova, najmanje osam poginulih - Traje dramatična potraga

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 14:19

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GRADONAČELNIK Njujorka Zoran Kvame Mamdani rekao je da je osam ljudi poginulo, a najmanje 17 je povređeno nakon što se zgrada srušila u sredu popodne.

ДРАСТИЧНО ПОРАСТАО БРОЈ СТРАДАЛИХ: Зграда се срушила током радова, најмање осам погинулих - Траје драматична потрага

Foto: Tanjug/AP Photo/Ryan Murphy

U objavi na X, gradonačelnik Njujorka je napisao: "Nema reči koje bi mogle da opiše gubitak ovih razmera".

Spasilačke operacije su u toku, a stanovnicima je savetovano da se drže podalje od područja i da drže povređene na sigurnom.

U urušavanju trospratne zgrade u naselju Fletbuš u Bruklinu povređeno je najmanje 17 osoba, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima. Među povređenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povređen, saopštili su vatrogasni zvaničnici.

Урушавање зграде у ЊујоркуFoto: Фото: Танјуг/AP Photo/Ryan Murphy

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U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine.

Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a da bi potraga mogla da traje nekoliko dana. Prema rečima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište.

Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže. Uzrok nesreće istražuje gradsko Odeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja.

Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu.

Slučaj je rešen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara. Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.

(Telegraf)

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