Zaprosila fudbalera na terenu, odbila sina predsednika kluba: Ko je srpska igračica koja se pobila tokom meča?

Izazvala je veliki skandal, zajedno sa nekadašnjom saigračicom

Foto: Instagram/sara_garovic

Sara Garović, srpska rukometašica koja je svojevremeno privukla ogromnu pažnju javnosti zbog nesvakidašnjih ljubavnih poteza, ponovo je dospela u žižu interesovanja nakon incidenta na rukometnom terenu - gde se pobila sa rivalkom!

Ovo nije prvi put da se ime igračice Bora vezuje za događaje koji su daleko od uobičajenih sportskih priča. Njena životna obiluje neobičnim obrtima, a pojedini detalji iz prošlosti svojevremeno su izazvali veliku pažnju javnosti. Od prosidbe fudbalera pred publikom, preko raskida koji je usledio, do dramatičnog iskustva u Poljskoj i ispovesti o neprijatnostima koje je tamo doživela – Sara je godinama bila zanimljiva medijima i zbog dešavanja van rukometnog terena.

ZAPROSILA FUDBALERA PRED PUBLIKOM, A ONDA USLEDIO RASKID

Jedna od najpoznatijih epizoda iz njenog života dogodila se kada je odlučila da napravi potez koji se ne viđa svakog dana.

Sara je tadašnjeg dečka, fudbalera, zaprosila na utakmici. Sve je bilo pažljivo organizovano, a njegovi saigrači pojavili su se u majicama na kojima je pisalo „Da te volim malo je reći“.

Potom se pojavila Sara i pred svima mu postavila pitanje koje je iznenadilo i njega i publiku.

Odgovor je bio potvrdan, ali ljubavna priča ipak nije dobila srećan završetak. Njih dvoje su kasnije raskinuli, a rukometašica je nekoliko godina posle toga otkrila kako danas gleda na taj potez.

– Mladost, ludost. Sad sam matora. Stojim iza toga, u tom trenutku sam se tako osećala, bila sam zaljubljena, blesava, spontano je došlo. Odgovorio je „da“, ali kasnije smo raskinuli. Trebalo je samo da me isprati, ništa drugo. Usledila je ljubomora i kraj. Sada to ne bih ponovila, pustila bih druge da kleče – ispričala je Sara.

DRAMA U POLjSKOJ: TVRDILA DA JE OSTALA BEZ ZAŠTITE I DA SU JE DEPORTOVALI

Ipak, ljubavna priča nije bila ni približno najteža epizoda u njenom životu.

Kada je kao mlada rukometašica otišla u Poljsku, gde je nastupala za Košalin, našla se u ozbiljnim problemima. U ispovesti 2015. godine govorila je da klub nije regulisao njen radni i boravišni status, da je novac dobijala na ruke i da je zbog nedostatka odgovarajućih dokumenata bila u veoma nezavidnoj situaciji.

Situacija je kulminirala na aerodromu u Berlinu, kada je deportovana u Srbiju. Prema njenim tadašnjim rečima, nije joj bilo dozvoljeno da nastavi putovanje, a ostala je i bez ličnih stvari koje su se nalazile u stanu u Poljskoj.

O tom iskustvu govorila je kao o jednom od najtežih perioda u životu. Mediji su tada pisali da joj je izrečena zabrana ulaska u zemlje Evropske unije. Međutim, ova priča dobila je i nastavak.Sara je 2021. potvrdila da je problem sa putovanjem u međuvremenu rešen i da ponovo može da putuje gde želi.

ŠOKANTNA ISPOVEST: ODBILA SINA PREDSEDNIKA KLUBA, PA OSTALA BEZ STANA

Možda i najteža ispovest koju je iznela u javnost odnosila se na njen boravak u Poljskoj.

Sara je tvrdila da je doživela neprijatnosti nakon što je odbila da bude sa sinom predsednika kluba. Prema njenoj verziji događaja, posle odbijanja došlo je do promena u njenom tretmanu, a izbačena je i iz stana u kojem je boravila.

– Zamenila sam stan, nismo bili u kontaktu neko vreme njegova majka i ja, jer je ona bila i sportski lekar u klubu. Ona je mene testirala. I onda kad sam ja odbila njenog sina, došlo je do promena – ispričala je rukometašica.

Sara je tada poslala i poruku drugim ženama koje se nađu u sličnim situacijama, ističući da ne treba da ćute o neprijatnostima i pritiscima koje doživljavaju.

POVRATAK U SRBIJU, MAJČINSTVO I CRVENA ZVEZDA

Posle turbulentnog perioda u inostranstvu, Sara je nastavila rukometnu karijeru u Srbiji.

Nastupala je za više klubova, između ostalih Radnički, Medicinar i Bekament, a potom je igrala i u Nemačkoj, gde je nosila dres Borusije iz Dortmunda.

U međuvremenu je postala majka, zbog čega je jedno vreme bila van rukometa, ali se kasnije vratila na teren.

Poslednjih godina nastupala je za Crvenu zvezdu, sa kojom je osvajala trofeje u domaćem rukometu. Takođe, na prošlom Svetskom prvenstvu u Nemačkoj bila je članica reprezentacije. I to zajedno sa Jelenom Agbabom, s kojom se i potukla na Banjici.