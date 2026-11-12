PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin započeo je u Moskvi razgovore sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, nakon dvodnevnih pregovora između Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju.

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Očekuje se da će na sastanku biti reči o pitanjima koja se tiču trajnog rešavanja sukoba u Ukrajini, izjavio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov uoči razgovora.

Američki izaslanici stigli su u Moskvu u četvrtak ujutru, a na aerodromu „Vnukovo“ dočekao ih je Putinov izaslanik za investicije Kiril Dmitrijev. Na pitanje o njihovom raspoloženju, Dmitrijev je odgovorio da je ono pozitivno.

Ova poseta usledila je nakon prvih zvaničnih trilateralnih pregovora od februara. Šef ruske delegacije Vladimir Medinski izjavio je da je evropska bezbednost bila centralna tema razgovora u Abu Dabiju, te da su strane pronašle zajednički jezik o pojedinim pitanjima, dok o drugim pitanjima i dalje postoje razlike.

Medinski je takođe najavio načelni dogovor o razmeni zarobljenika velikih razmera. Kušner i ukrajinski pregovarač Rustem Umerov potvrdili su taj dogovor. Američki izaslanik je rekao da će konačne brojke biti utvrđene u četvrtak.

Pitanje teritorije ostaje glavna prepreka. Medinski je za RT izjavio da će „svaki pedalj naše zemlje biti vraćen Rusiji, na ovaj ili onaj način”.

Međutim, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odbacio je ideju o povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa.

Kušner je ocenio da je teritorijalno pitanje najteže za rešavanje. Evropski predstavnici nisu učestvovali u trilateralnim sastancima, već su odvojeno razgovarali sa američkim i ukrajinskim timovima.

Kušner je istakao da Evropljani moraju biti uključeni u taj proces, uz sugestiju da bi trebalo da izaberu jednog zajedničkog predstavnika.

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Ušakov je u četvrtak izjavio da Evropa još uvek nije postigla dogovor o odgovarajućem pregovaraču. Moskva je poručila da je spremna da razmotri konkretne evropske mirovne predloge, ali do sada nije dobila nijedan.

Zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je da će Putin izneti stav Rusije američkim izaslanicima, nakon čega će zadatak Vašingtona biti da „dozove pameti” svoje evropske partnere.

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On je optužio evropske vlade da ne pokazuju spremnost da se rukovode zdravim razumom, dok istovremeno nepromišljeno pružaju podršku Kijevu. Kušner je ranije izjavio da će on i Vitkof, nakon posete Moskvi, otputovati u Dablin kako bi informisali Zelenskog.

(RT)