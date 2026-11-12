ZELENSKI ZADAO ROK EVROPI: Izaberite pregovarača ili ostajete van igre!

VLADIMIR Zelenski je zatražio da se do kraja novembra odobri učešće predstavnika EU u mirovnim pregovorima koje su pokrenule SAD, Rusija i Ukrajina.

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Govoreći u Kopenhagenu – u trenutku kada su se trilateralni razgovori u Abu Dabiju završili potvrdom da je Evropa praktično isključena iz pregovora – Zelenski je insistirao:

- Moramo da izaberemo ko će predstavljati Evropu u pregovorima. To bi bilo bolje, jer bi ta osoba dobila mandat za pregovore – mandat cele Evrope.

Odluka mora biti doneta "najkasnije do kraja novembra", odnosno tokom sastanka zapadnoevropskih saveznika Kijeva, koji će se održati 19. novembra u Berlinu, dodao je.

Nakon trilateralnih razgovora u Abu Dabiju, američki izaslanik Džared Kušner istakao je da bi "to što bi Evropa mogla da odredi jednu osobu koja će govoriti u njeno ime, predstavljalo veće dostignuće nego samo to da Rusi pristanu da uključe Evropljane u pregovore".

Zapadnoevropske zemlje odbijaju da pregovaraju sa Moskvom praktično od eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine. Nedavni pokušaji da se ponovo uspostavi dijalog sa njima samo su ogolili postojeće podele.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni požalila se prošle nedelje da je stav EU o ovom pitanju "potpuno neusaglašen", što, kako je navela, podriva kredibilitet same Unije.

Prošlog meseca, predsednik Finske Aleksandar Stub i premijer Norveške Jonas Gar Stere našli su se na udaru kritika drugih lidera EU jer su istupili samostalno i stupili u kontakt sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Moskva je pozdravila taj potez, iako on nije doveo do nekog značajnijeg pomaka.

Moskva je u više navrata isticala da je Evropa izgubila kredibilitet jer nastavlja da šalje oružje i finansijska sredstva Ukrajini, dok istovremeno raspravlja o potrebi da se Rusiji nanese "strateški poraz".

Takođe, Moskva je odbacila pozive iz Brisela na bezuslovni prekid vatre, uz obrazloženje da je cilj tih zahteva isključivo dobijanje vremena kako bi Kijev mogao da reorganizuje svoje snage.

Stab, Stere, Melonijeva, kao i češki predsednik Petr Pavel i danska premijerka Mete Frederiksen – koja je tu ulogu već odbila – pominju se u medijima kao mogući kandidati koji bi bili jedini evropski predstavnici u pregovorima.

Kada su ga novinari, nakon razgovora u Abu Dabiju u sredu, pitali kada bi Evropljani mogli da postanu punopravni učesnici mirovnih pregovora, glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski odgovorio je da će se to dogoditi tek "kada im proradi savest".

(RT Balkan)

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