EVROPSKI POSLANIK RAZNEO KAJU KALAS: Potpuno je nekompetentna da pregovara sa Rusijom!

ŠEFICA evropske diplomatije Kaja Kalas nije kompetentna da predstavlja Evropsku uniju na eventualnim budućim pregovorima sa Rusijom, izjavio je za RIA Novosti poslanik Evropskog parlamenta iz Slovačke i lider stranke „Republika“ Milan Ugrik.

Foto: Tanjug/AP Photo/Harry Nakos

- Lično ne mogu da zamislim da Evropsku uniju na mogućim budućim pregovorima predstavlja visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas. Ta osoba je potpuno nekompetentna - rekao je Ugrik.

On je dodao da se kao mogući pregovarači pominju i predsednici Finske i Češke, ali je postavio pitanje da li bi oni mogli da doprinesu rešavanju situacije ili bi je dodatno zakomplikovali.

Kalas je u maju izjavila da ne isključuje mogućnost da u budućnosti predstavlja Evropsku uniju u dijalogu sa Rusijom.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tada je njenu izjavu kratko prokomentarisala rečju: „Uzalud“.

List „Politiko“ ranije je, pozivajući se na neimenovane evropske diplomate, objavio da evropske zemlje razmatraju izbor predstavnika koji bi vodio razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Među mogućim kandidatima pominjani su predsednik Finske Aleksandar Stub i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, kao i bivši nemački kancelari Gerhard Šreder i Angela Merkel, bivši italijanski premijer Mario Dragi, bivši predsednik Finske Sauli

Niniste i nekadašnji predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Kao potencijalni pregovarači pominjane su i Kaja Kalas i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ranije je izjavio da za Moskvu nije presudno ko će predstavljati Evropu u eventualnim pregovorima, već kakve će stavove taj predstavnik zastupati.

(Sputnjik)

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