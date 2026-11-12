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EVROPSKI POSLANIK RAZNEO KAJU KALAS: Potpuno je nekompetentna da pregovara sa Rusijom!

P. Đurđević

12. 11. 2026. u 10:27

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ŠEFICA evropske diplomatije Kaja Kalas nije kompetentna da predstavlja Evropsku uniju na eventualnim budućim pregovorima sa Rusijom, izjavio je za RIA Novosti poslanik Evropskog parlamenta iz Slovačke i lider stranke „Republika“ Milan Ugrik.

ЕВРОПСКИ ПОСЛАНИК РАЗНЕО КАЈУ КАЛАС: Потпуно је некомпетентна да преговара са Русијом!

Foto: Tanjug/AP Photo/Harry Nakos

- Lično ne mogu da zamislim da Evropsku uniju na mogućim budućim pregovorima predstavlja visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas. Ta osoba je potpuno nekompetentna - rekao je Ugrik.

On je dodao da se kao mogući pregovarači pominju i predsednici Finske i Češke, ali je postavio pitanje da li bi oni mogli da doprinesu rešavanju situacije ili bi je dodatno zakomplikovali.

Kalas je u maju izjavila da ne isključuje mogućnost da u budućnosti predstavlja Evropsku uniju u dijalogu sa Rusijom.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tada je njenu izjavu kratko prokomentarisala rečju: „Uzalud“.

List „Politiko“ ranije je, pozivajući se na neimenovane evropske diplomate, objavio da evropske zemlje razmatraju izbor predstavnika koji bi vodio razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Među mogućim kandidatima pominjani su predsednik Finske Aleksandar Stub i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, kao i bivši nemački kancelari Gerhard Šreder i Angela Merkel, bivši italijanski premijer Mario Dragi, bivši predsednik Finske Sauli

Niniste i nekadašnji predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Kao potencijalni pregovarači pominjane su i Kaja Kalas i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ranije je izjavio da za Moskvu nije presudno ko će predstavljati Evropu u eventualnim pregovorima, već kakve će stavove taj predstavnik zastupati.

(Sputnjik)

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