PUTIN DANAS PRIMA TRAMPOVE IZASLANIKE: Na stolu Ukrajina, a Ušakov poslao poruku Evropi (FOTO/VIDEO)
RUSKI lider Vladimir Putin razgovaraće danas sa američkim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom o različitim pitanjima koja se tiču velike, tekuće krize oko Ukrajine i njenog rešavanja, izjavio je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov, po dolasku u hotel „For sizns“ u Moskvi, gde su, prema izveštajima medija, odseli američki izaslanici.
Odgovarajući na pitanja novinara, Ušakov je istakao da će Evropljanima biti teško da odaberu jednog pregovarača na pregovorima o ukrajinskoj krizi, ali za sada oni to nisu u stanju da urade.
Takođe je dodao da trenutno nema odluke o tome sa kim će Evropljani kontaktirati na temu rešavanja sukoba.
Ranije jutros, američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali su na moskovski aerodrom Vnukovo, gde ih je dočekao specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev.
Kušner je prethodno najavio da će zajedno sa Vitkofom otputovati u Moskvu. Prema njegovim rečima, planiraju da sa ruskim predsednikom razgovaraju o temama pokrenutim tokom trilateralnih pregovora o Ukrajini, održanih 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.
Nakon posete Moskvi, Vitkof i Kušner planiraju da otputuju u Dablin, gde bi trebalo da se sastanu sa Vladimirom Zelenskim.
(Sputnjik)
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