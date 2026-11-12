DEČAK (3) PREMINUO NAKON PADA SA TREĆEG SPRATA: Telo deteta pronašao radnik čistoće - Tragedija u Splitu
TROGODIŠNjI dečak smrtno je stradao jutros u Splitu nakon pada sa visine, a prema saznanju Slobodne Dalmacije dečaka je pronašao radnik Čistoće.
Dete je, navodi se, prilikom pada zadobilo teške povrede glave i prevezeno je u KBC Split bez znakova života.
- Dete je dovezeno u KBC Split bez znakova života. Odmah su preduzete mere oživljavanja, ali uprkos svim naporima medicinskog tima, nažalost, konstatovana je smrt deteta - izjavila je Bitanga za splitsku Slobodnu Dalmaciju portparol KBC Kristina Bitanga.
Neslužbeno, stradali dečak pao je sa trećeg sprata.
Na mestu događaja biće obavljen uviđaja, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja.
Prema dosad prikupljenim informacijama, ozlede koje je dete zadobilo posledica su pada.
(Tanjug)
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