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DEČAK (3) PREMINUO NAKON PADA SA TREĆEG SPRATA: Telo deteta pronašao radnik čistoće - Tragedija u Splitu

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 10:37

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TROGODIŠNjI dečak smrtno je stradao jutros u Splitu nakon pada sa visine, a prema saznanju Slobodne Dalmacije dečaka je pronašao radnik Čistoće.

ДЕЧАК (3) ПРЕМИНУО НАКОН ПАДА СА ТРЕЋЕГ СПРАТА: Тело детета пронашао радник чистоће - Трагедија у Сплиту

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Dete je, navodi se, prilikom pada zadobilo teške povrede glave i prevezeno je u KBC Split bez znakova života.  

- Dete je dovezeno u KBC Split bez znakova života. Odmah su preduzete mere oživljavanja, ali uprkos svim naporima medicinskog tima, nažalost, konstatovana je smrt deteta - izjavila je Bitanga za splitsku Slobodnu Dalmaciju portparol KBC Kristina Bitanga.  

Neslužbeno, stradali dečak pao je sa trećeg sprata.  

Na mestu događaja biće obavljen uviđaja, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja.  

Prema dosad prikupljenim informacijama, ozlede koje je dete zadobilo posledica su pada.

(Tanjug)

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