BRATU VIKTORA ORBANA ODREĐEN JEDNOMESEČNI PRITVOR: "Meta sam ja, moj brat je samo oruđe"

MAĐARSKI sud odredio je jednomesečni pritvor Aronu Orbanu, bratu bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana, zbog sumnje na krijumčarenje migranata, objavila je agencija MTI.

Viktor Veres/HVG via AP

Aron Orban i još troje ljudi uhapšeni su u ponedeljak u zajedničkoj akciji Nacionalnog istražnog biroa (NNI), Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) i Evropola.

Brat bivšeg premijera Viktora Orbana i njegovi saradnici osumnjičeni su za trgovinu ljudima počinjenu na način komercijalne i kriminalne zavere.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su delovali kao deo kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom ljudima i sumnja se da od 2022. godine pomogli da više od 100 vijetnamskih državljana dobiju vize, za šta su od njih uzimali naknadu za regrutovanje.

Nacionalni istražni biro zajedno sa NVVH, izvršio je u ponedeljak ujutru pretrese kuća na nekoliko lokacija u Budimpešti, Fotu i Dunakesiju. Pored pritvaranja osumnjičenih, policija je zaplenila svu opremu, dokumenta i elektronske podatke koji bi mogli da posluže kao dokaz u slučajevima trgovine ljudima i korupcije.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber/File

Glavno tužilaštvo u Budimpešti podnelo je zahtev za hapšenje sva četiri osumnjičena. Navedeno je da je krivično delo koje se stavlja na teret osumnjičenima od izuzetnog materijalnog značaja, a kazna koja se može izreći ako se dokaže - od pet do deset godina zatvora - je visoka.

Pored toga, na osnovu raspoloživih podataka, osumnjičeni imaju široke kontakte u inostranstvu.

Viktor Orban je reagovao na bratovo privođenje u ponedeljak, optuživši aktuelnu mađarsku vladu da na taj način pokušava da ukloni političke protivnike.

- Meta sam ja, moj brat je samo oruđe - napisao je Orban na društvenim mrežama.