ON ĆE ZAMENITI TRAMPA? Republikanski kongresmeni sve više gledaju samo u jednog čoveka

SVE veći broj republikanaca u američkom Kongresu smatra da bi državni sekretar Marko Rubio trebalo da bude kandidat te stranke na predsedničkim izborima 2028. godine, dok se posle teškog poraza na međuizborima preispituje politička budućnost potpredsednika Džej Di Vensa, piše danas američki Politiko nakon razgovora s više republikanskih kongresmena i senatora.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Izborni debakl republikanaca pokrenuo je nove razgovore među kongresmenima o tome ko bi trebalo da predvodi stranku u narednom periodu, a pojedini smatraju da Rubio ima veće šanse od Vensa, koji bi mogao da snosi političke posledice zbog bliske povezanosti sa nepopularnim politikama predsednika Donalda Trampa.

"Nadam se da će se kandidovati. Mislim da je on najbolja osoba za komunikaciju i ujedinjavanje", rekao je republikanski kongresmen iz Indijane Marlin Stucman, govoreći o Rubiju.

On je dodao i da je Rubio "ubedljivo najtalentovaniji republikanac", ističući da će stranci biti potrebna nova lica i drugačiji način predstavljanja politike biračima.

Jedan republikanski senator, koji je želeo da ostane anoniman, ocenio je da izborni poraz svakako otežava Vensove izglede za predsedničku kandidaturu.

"Mislim da je Rubio naša najbolja nada da izvede republikance iz ove političke krize i nadam se da će se početkom naredne godine distancirati od (američkog predsednika Donalda) Trampa i Džej Di Vensa", rekao je jedan republikanski član Predstavničkog doma.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Republikanski kongresmen s Floride Majk Haridopolos izjavio je da je veliki pristalica Rubija i da je uzbuđen zbog mogućnosti njegove kandidature.

"Nema sumnje da je spreman da bude predsednik ako odluči da se kandiduje", rekao je Haridopolos za Politiko.

Ipak, pojedini republikanci navode da su razgovarali sa ljudima bliskim Rubiju, koji su im preneli da on nije zainteresovan za predsedničku kandidaturu 2028. godine, čak ni nakon rezultata međuizbora.

Osoba bliska Rubiju izjavila je da jedino on zna da li će se kandidovati i da je trenutno u potpunosti posvećen svojim brojnim obavezama, ne razmišljajući o izborima.

S druge strane, Vens i dalje ima snažnu podršku dela republikanaca.



"Ako se Džej Di bude kandidovao, imaće moju punu podršku. On i dalje vodi u svim anketama na republikanskoj strani kada je reč o izboru stranačkog kandidata. On je moj prijatelj i dolazimo iz istog dela zemlje, sa sličnim životnim iskustvom. Nadam se da će se kandidovati, ali ne znam da li je doneo odluku", rekao je Benks.

Pojedini republikanci, uključujući bliske Trampove političke saveznike, zasad izbegavaju da Vensa označe kao sigurnog kandidata stranke za izbore 2028. godine.

Među potencijalnim kandidatima pominju se i bivši guverner Floride Ron Desantis, senator Džoš Houli iz Misurija i senator Ted Kruz iz Teksasa.

Podrška Rubiju mogla bi, međutim, da naiđe na određene prepreke.

On je jedan od najglasnijih zagovornika američke vojne operacije protiv Irana, zbog čega je neposredno povezan sa sukobom koji je izazvao nezadovoljstvo dela republikanskih birača.

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Rubiju bi dodatni izazov mogla da predstavlja i neuspešna predsednička kandidatura iz 2016. godine, kada je tokom televizijske debate više puta ponovio istu unapred pripremljenu rečenicu, što je postalo predmet podsmeha.

Iako Vens i dalje ima pristalice, mnogi republikanci smatraju da su rezultati međuizbora otvorili trku za predsedničku nominaciju 2028. godine.

U Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra održani su izbori za Kongres na kojima je Demokratska stranka osvojila najviše predstavnika u Senatu i Predstavničkom domu.

Demokrate su, prema dosadašnjim podacima, na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 255 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 168, a u

Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 28 država, a republikanci u 20.

(Tanjug)