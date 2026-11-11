POLITIKA PEKINGA STABILNA I DOSLEDNA: Vang Ji i Marko Rubio razgovarali o odnosima Kine i SAD
MINISTAR spoljnih poslova Kine Vang Ji razgovarao je danas sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom o odnosima dve zemlje i kontaktima njihovih predsednika, a razgovor je ocenjen kao pozitivan i konstruktivan, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.
Vang Ji je, prema navodima Global Tajmsa, izjavio da je teško postignuta stabilizacija odnosa Kine i SAD racionalan izbor dve velike sile, zasnovan na njihovim pojedinačnim i zajedničkim interesima.
On je istakao da je politika Kine prema SAD stabilna i dosledna i da je Peking spreman da ojača komunikaciju i saradnju sa Vašingtonom, kao i da na odgovarajući način rešava razlike i osetljiva pitanja.
Vang je naveo da su se predsednici dve zemlje saglasili da obogate sadržaj nove vizije kinesko-američkih odnosa, čime bi se obezbedile jasnije strateške smernice za pronalaženje odgovarajućeg modela saradnje dve države.
Prema njegovim rečima, uspešna poseta kineskog predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Američkim Državama u septembru doprinela je stvaranju povoljnijih uslova za razvoj bilateralnih odnosa.
Vang je, takođe, izrazio spremnost Kine da sa SAD pruži međusobnu podršku u uspešnom organizovanju sastanka ekonomskih lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) i samita Grupe 20 (G20) tokom 2026. godine.
On je poručio da je potrebno pretvoriti viziju konstruktivnih kinesko-američkih odnosa, zasnovanih na strateškoj stabilnosti, u konkretne aktivnosti i rezultate.
(Tanjug)
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