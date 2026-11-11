"Zabrinut sam"... Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio o povredi Tompsona

Košarkaši Partizana sastali su se sa Baskonijom, a nakon susreta u Beogradskoj areni na konferenciji za medije izašao je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Srećan sam što smo pobedili. Dobro smo otvorili utakmicu, sa dobrom energijom. Posebno u prvih nekoliko minuta. Jasno je da smo imali nekih problema da kontrolišemo neke stvari u napadu. Imali smo problema u tranziciji i sa šutem za tri poena. Oni su postigli šest poena u poslednjoj deonici. Mi imamo problema, dosta problema. Imamo igrače koji pokušavaju da se takmiče, da napreduju na treninzima i utakmicama. Zabrinut sam zbog situacije sa Itanom Tompsonom, sutra će imati kontrolu kod lekara. Jako je bitno da pobeđujemo pred našim navijačima.

Detaljnije je govorio o stanju Itana Tompsona.

- Osetio je bol u donjem delu leđa. Nije mogao da igra više. Sutra ćemo videti šta se dešava.

O sve većem sastavu i konkurenciji u timu rekao...

- To je važno imati. Trebaju nam svi igrači. Treba vam duža kluba. Nije moguće takmičiti se u Evroligi i ABA ligi sa malim brojem igrača, Moramo da koristmo sve. Svi će dobiti priliku da pokažu svoje talente i kvalitete. Imamo problema sa povredama. Srećan sam zbog toga kako se takmiče i njihove želje da pobede. Biće problema za mene za nekoliko nedelja kada svi budu zdravi. Ovo trenutno nije pravo stanje.

- Nismo se opustili. U Evroligi nema lako dobijenih utakmica. Baskonija je dobra ekipa. Ubeđen sam da će oni od sledeće nedelje pobediti dosta utakmica. Imaju dosta talentovanih igrača, i mi imamo talentovane igrače kao i svi evroligaški timovi. Za sve je bitno da se takmičimo na obe strane terene, posebno za nas. Bitno je da dobro izgledamo u odbrani. Nije lako svesti ih na šest poena u poslednjoj četvrtini. Imali smo loš procenat za tri, ali je Pajola pogodio dve trojke bitne. Igračima sam objasnio da će ovo biti duga utakmica i da ćemo možda morati da pobedimo u poslednjim minutima.