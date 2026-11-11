Košarka

Penjaroja zagrmeo: Utakmica je rat

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 11. 2026. u 22:46

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Košarkaši Partizana sastali su se sa Baskonijom, a nakon susreta u Beogradskoj areni prve utiske nakon pobede domaćina izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

Пењароја загрмео: Утакмица је рат

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener crno-belih govorio je o duelu: 

- Teška utakmica za nas, Baskonija je igrala odlično. Imali smo dosta problema prethodnih dana sa povredama, danas i Itan. Tim je shvatio da moramo da zategnemo odbranu. Kontrolisali smo tok utakmice, na kraju je odbrana pomogla da dobijemo. Utakmica je rat, moramo da imamo dobar mentalitet pred svaku utakmicu. Sve ekipe u Evrolige su dobre. Baskonija će mnogima napraviti probleme - rekao je Penjaroja.

Kratak komentar utakmice dao je i Velimir Perasović, šef struke Baskonije.

- Do poslednje četvrtine igrali smo solidno. Imali smo neke loše šuteve, izgubljene lopte. Mnoge iste stvari se dešavaju, moramo ih ispraviti. Čestitke Partizanu - rekao je Perasović.

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