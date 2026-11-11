DŽekiri se vratio i dominirao: Zaslužili smo pobedu!
Tonje Džekiri vratio se na teren za Partizan nakon povrede. On je za 20 minuta na parketu postigao 17 poena, a nakon meča izneo je svoje utiske.
- Uzbuđen sam što sam se vratio. Nedostajao mi je tim. Utakmica je bila dobra, bio sam uzbuđen. Baskonija nas je namučila, terali su nas da više trčimo. Na kraju smo zaslužili pobedu. Oni su tranzicioni tim, igraju brzo. Uvek ih gledam kada igraju u Španiji, oni tako igraju. Morali smo da vežbamo to i igramo brzo protiv njih - rekao je Džekiri.
O susretu je govorio i Karlik Džons.
- Podigli smo tempo. Momci su uhvatili ritam, Tonje se vratio na teren. ovo je dobar timski trud. Delili smo loptu i šutevi su nam ulazili. Takvi smo od prvog dana. Verujemo jedni drugima. To je proces, posebno kada imate brdo novih igrača, hvala navijačima na podršci.
Preporučujemo
Šok! Zbog Kilijana Mbapea morao da reaguje selektor Francuske
11. 11. 2026. u 21:40
Novak gradi kulu 3 puta višu od "Beograđanke" - nema šta nema (FOTO)
11. 11. 2026. u 18:51 >> 21:31
Maša Janković razbila grčku pa poslala jaku poruku
11. 11. 2026. u 20:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Partizan doveo centra! Kris Silva potpisuje za "parni valjak"
Kako prenosi poznati litvanski portal Basketnjuz, doskorašnji igrač Fenerbahčea Kris Silva pojačaće Partizan.
11. 11. 2026. u 13:10
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)