DŽekiri se vratio i dominirao: Zaslužili smo pobedu!

Tonje Džekiri vratio se na teren za Partizan nakon povrede. On je za 20 minuta na parketu postigao 17 poena, a nakon meča izneo je svoje utiske.

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- Uzbuđen sam što sam se vratio. Nedostajao mi je tim. Utakmica je bila dobra, bio sam uzbuđen. Baskonija nas je namučila, terali su nas da više trčimo. Na kraju smo zaslužili pobedu. Oni su tranzicioni tim, igraju brzo. Uvek ih gledam kada igraju u Španiji, oni tako igraju. Morali smo da vežbamo to i igramo brzo protiv njih - rekao je Džekiri.

O susretu je govorio i Karlik Džons.

- Podigli smo tempo. Momci su uhvatili ritam, Tonje se vratio na teren. ovo je dobar timski trud. Delili smo loptu i šutevi su nam ulazili. Takvi smo od prvog dana. Verujemo jedni drugima. To je proces, posebno kada imate brdo novih igrača, hvala navijačima na podršci.