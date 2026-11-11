UHAPŠEN KRIVAC ZA HOROR U BUGARSKOJ: Lančani sudar 86 vozila odneo 11 života, 50 povređenih

VOZAČ kamiona koji je učestvovao u izazivanju teškog lančanog sudara na auto-putu "Trakija" u Bugarskoj 10. novembra je uhapšen. To su saopštili predstavnici policije u Jambolu.

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Vozač je rumunski državljanin i već je jednom saslušan, ali se očekuju i dodatni razgovori sa njim.

Za sada još uvek nije jasno šta se tačno dešavalo sa kamionom neposredno pre nesreće da li se zaustavio na kolovozu, kretao malom brzinom ili je izvodio neki manevar. U njega je udario autobus, nakon čega je usledio sudar sa desetinama drugih vozila.

Prema prvim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, do prvog sudara došlo je na kolovoznoj traci u smeru ka Burgasu, oko 289. kilometra auto-puta, na području između petlji "Zimnica" i "Kabile".

Zadъržan e edin šofьor sled verižnata katastrofa na magistrala „Trakiя“. Nяma vlošavane na sъstoяnieto na postradalite, sъobщiha ot bolnicite https://t.co/IukxA2Vj6w — Svobodna točka (@SvobodnaTochka) November 11, 2026

Teretno vozilo preprečilo je put autobusu u kojem su se nalazili putnici. Potom je u njega udario drugi kamion koji je prevozio žito, a nakon toga i putnički automobil.

Lančani sudari zahvatili su obe kolovozne trake auto-puta. Prema zvaničnim podacima, u sudarima je učestvovalo ukupno 86 vozila - 63 u smeru ka Burgasu i 23 u smeru ka Sofiji.

U teškim nesrećama poginulo je 11 osoba, dok je više desetina ljudi povređeno. Povređeni su prevezeni u bolnice u Jambolu, Slivenu i Burgasu, preneli su bugarski mediji.

Kao jedan od glavnih mogućih uzroka tragedije navedena je iznenadna pojava guste magle. Prema svedočenjima očevidaca, vidljivost je u početku iznosila oko 70-80 metara, ali je na mestu nesreće naglo smanjena na svega desetak metara.

Istragu o saobraćajnim nesrećama preuzela je Nacionalna istražna služba, pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Jambolu. Predstoji da se putem saslušanja, uviđaja i saobraćajno-tehničkih veštačenja utvrde tačan sled događaja i uzroci nesreća.