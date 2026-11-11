PANIKA ZBOG DOJAVE O BOMBAMA: Evakuisano na stotine škola u Italiji

U VIŠE škola u Italiji stigle su dojave da su podmetnute bombe. Tačnije, paniku su izazvali imejlovi u kojima je pisalo da su podmetnute bombe u brojnim italijanskim školama, a na meti je posebno veliki broj gimnazija u Rimu. Učenici su evakuisani iz zgrada i premeštani na bezbedne lokacije.

Foto: Unsplash/Nick Fewings jannerboy62

U tekstu mejlova stoji kako su izloženi i ciljani Italijani, sa pretnjom smrću i pominjanjem moćne eksplozivne naprave, navodno postavjenom u školama, a sa daljinskim aktiviranjem.

Saznaje se da je poruka potekla sa adrese iz univerzitetskog domena u Tajvanu.

Takođe nekoliko škola u i Milanu i okolnoj pokrajini dobili su istovetan mejl, uključujići i osnovne, srednje i više škole, a u provinciji Vareze je došlo do evakuacije.

Slična situacija i u Napulju i provinciji, a dosadašnje provere, a još su u toku u brojnim školama u Italiji, donose neagtivan rezultaat - dojava o bombama je bila lažna.

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