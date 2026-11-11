Egzodus se nastavlja: Još jedan prvotimac napustio crno-bele

Rukometni klub Partizan prolazi kroz veoma turbulentan period, a kadrovske promene u ekipi nastavljaju da se nižu. Najnoviji igrač koji će napustiti redove crno-belih je ruski desni bek Sergej Ivanov, koji bi karijeru trebalo da nastavi u beloruskom Meškov Brestu, prenosi Mocart sport.

Foto: N. Skenderija

Ivanov je u Beograd stigao prošle godine iz moskovskog CSKA, ali tokom većeg dela boravka u Partizanu nije uspeo da se izbori za vodeću ulogu na svojoj poziciji. Uglavnom je bio alternativa Nikoli Crnoglavcu na mestu desnog beka.

Iako je početkom godine produžio ugovor sa klubom do juna naredne godine, njegov status se promenio dolaskom španskog stručnjaka Raula Gonzalesa. Ruski reprezentativac tada je dobio veću minutažu i priliku da se dokaže kao starter u utakmicama Lige šampiona, ali očigledno nije uspeo da ispuni očekivanja stručnog štaba.

Odlazak Ivanova samo je još jedan u nizu udaraca za Partizan, koji je u prethodnom periodu ostao bez predsednika Miljana Žugića i trenera Raula Gonzalesa. Crno-bele je napustio i Miloš Kos, koji je novi angažman pronašao u nemačkom Veclaru.

Prema ranijim informacijama, promene bi mogle da budu još obimnije, pošto se očekuje odlazak svih šest stranih rukometaša iz aktuelnog sastava.

Za Aljošu Damjanovića interesovanje je pokazao skopski Vardar, dok je Joav Lumbroso privukao pažnju Eurofarm Pelistera i nekoliko klubova iz Francuske. Kada je reč o austrijskom reprezentativcu Tobiasu Vagneru, postoji mogućnost da se vrati u nemačko prvenstvo.

Na izlaznim vratima nalazi se i beloruski reprezentativac Vladislav Kuleš, koji je ovog leta stigao kao najskuplje pojačanje Partizana. Njegov odlazak predstavljao bi još jednu značajnu promenu u sastavu beogradskog kluba.

Neizvesna je i situacija oko Bekira Čordalije. Reprezentativac Bosne i Hercegovine izgubio je mesto u ekipi nakon dolaska Luke Krivokapića, pa je sada pao na treću poziciju u golmanskoj hijerarhiji.

Sve ukazuje na to da Partizan očekuje ozbiljna rekonstrukcija igračkog kadra, a naredni period pokazaće sa kakvim će sastavom crno-beli ući u nastavak sezone.