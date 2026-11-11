TRAMP ODLUČIO KO IDE U PRIŠTINU: Poznato ime novog američkog ambasadora, čeka se potvrda Senata
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominovao je Mihaila Bogačeka sa Floride za ambasadora SAD u Prištini.
Informacija o tome objavljena je na sajtu Bele kuće, u okviru spiska nominacija upućenih Senatu, koji razmatra i odobrava kandidature za položaje u administraciji i diplomatskim misijama SAD.
Prema proceduri, nominaciju Bogačeka mora da potvrdi Senat SAD. Sjedinjene Države nemaju predstavnika u Prištini od decembra 2024. godine, kada je trogodišnji mandat završio Džef Hovenijer.
Od tada je na čelu predstavništva SAD u Prištini otpravnik poslova Anu Pratipati.
Bogaček trenutno obavlja funkciju izvršnog direktora u Organizaciji američkih država, gde je zadužen za administrativne operacije, finansije, nabavke, ljudske resurse i informacione tehnologije.
(Tanjug)
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