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PRVENAC TAKOVA: Odbojkaši iz Gornjeg Milanovca u prvom meču prvog kola Kupa izazivača savladali Rigu sa 3:0

Slobodan Krstović

11. 11. 2026. u 13:00

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ODBOJKAŠI Takova su u svom prvom meču na evropskoj sceni, u prvom meču prvog kola Kupa izazivača u Gornjem Milanovcu savladali letonsku Rigu sa 3:0 (25:16, 26:24, 25:17). Revanš je 17. novembra u Rigi. Ukoliko prođe Letonce, Takovo će u 16-finala igrati sa francuskom Turkoanom.

ПРВЕНАЦ ТАКОВА: Одбојкаши из Горњег Милановца у првом мечу првог кола Купа изазивача савладали Ригу са 3:0

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

Naš drugi predstavnik, Karađorđe večeras (19.30) će u Španiji odmeriti snage sa Sorijom. Revanš je 18. novembra u Topoli, a ako eliminišu Španca igrači Karađorđa sastaće se sa boljim iz duela Nefles (Švajcarska) - Tartuo (Estonija).

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