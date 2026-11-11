PRVENAC TAKOVA: Odbojkaši iz Gornjeg Milanovca u prvom meču prvog kola Kupa izazivača savladali Rigu sa 3:0
ODBOJKAŠI Takova su u svom prvom meču na evropskoj sceni, u prvom meču prvog kola Kupa izazivača u Gornjem Milanovcu savladali letonsku Rigu sa 3:0 (25:16, 26:24, 25:17). Revanš je 17. novembra u Rigi. Ukoliko prođe Letonce, Takovo će u 16-finala igrati sa francuskom Turkoanom.
Naš drugi predstavnik, Karađorđe večeras (19.30) će u Španiji odmeriti snage sa Sorijom. Revanš je 18. novembra u Topoli, a ako eliminišu Španca igrači Karađorđa sastaće se sa boljim iz duela Nefles (Švajcarska) - Tartuo (Estonija).
Preporučujemo
Cene svog kapitena: Živković potpisao istorijski ugovor sa PAOK-om!
11. 11. 2026. u 12:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije
Željko Matuš, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije i jedan od prepoznatljivih igrača zagrebačkog Dinama iz zlatnog perioda kluba, preminuo je u Švajcarskoj u 92. godini života. Njegovo ime ostalo je upisano u istoriju jugoslovenskog fudbala, kako zbog uspeha na klupskom nivou, tako i zbog odličja osvojenih sa nacionalnim timom.
11. 11. 2026. u 08:04
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)