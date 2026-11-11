"TO JE PROVOKACIJA ZAPADA": Oštra poruka iz Moskve
AMANDMAN grupe zapadnih zemalja kojim se ruskom nacrtu rezolucije na Generalnoj skupštini UN o borbi protiv neonacizma dodaje kritika Rusije, nije ništa više od proceduralne taktike i provokacije osmišljene da politizuje pitanja o kojima se raspravlja u dokumentu, izjavio je Grigorij Lukjancev, komesar za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.
- Ruska delegacija ne podržava predloženi amandman na nacrt rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i poziva delegacije da glasaju protiv njega. Ovo je još jedan pokušaj politizacije pitanja obrađenih u nacrtu rezolucije i udaljavanje od rešavanja postojećih problema. Kao što smo više puta izjavili, ovaj amandman se ne odnosi na metode i prakse rada UN, već je očigledan proceduralni trik i provokacija - rekao je on pre glasanja o amandmanu u Trećem komitetu Generalne skupštine UN.
Ruski diplomata je napomenuo da će čak i ako amandman bude usvojen, njegovi autori i dalje glasati protiv dokumenta u celini.
- Tvrdnja da time pokušavaju da uravnoteže dokument o borbi protiv glorifikacije nacizma je očigledno licemerje i neiskrenost. Koautori amandmana i oni koji ih podržavaju nadaju se da će nas time na kraju primorati da glasamo protiv naše rezolucije. Mi im nećemo pružiti to zadovoljstvo - naglasio je.
- Pozivamo članove odbora da ne podlegnu ovoj provokaciji i da glasaju protiv predloženog amandmana, koji, ponavljam, zapravo uopšte nije usmeren na stvarnu izmenu rezolucije.
Nacrt rezolucije pod nazivom "Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose podsticanju savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodne netolerancije" Ruska Federacija podnosi svake godine i usvaja se od 2005. godine. Dokument snažno osuđuje incidente koji uključuju veličanje i promociju nacizma, pozdravlja napore za očuvanje istorijske istine i preporučuje preduzimanje mera za sprečavanje poricanja zločina protiv čovečnosti i revizije istorije i Drugog svetskog rata.
Nacrt rezolucije takođe snažno osuđuje "upotrebu u obrazovnom procesu obrazovnih materijala i retorike koji promovišu rasizam, diskriminaciju, mržnju i nasilje na osnovu etničkog porekla, nacionalnosti, religije ili uverenja".
Na plenarnoj sednici Trećeg komiteta 81. zasedanja Generalne skupštine UN, rezoluciju je podržalo je 117 država, među kojima je bila i Srbija. Protiv su glasale 53 zemlje predvođene SAD, od članica NATO-a i Ukrajine do svih ostalih zemalja regiona.
(RT Balkan)
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