IRAN OBAVESTIO RUSIJU: Nijedan atom obogaćenog nuklearnog materijala neće izaći iz zemlje
TEHERAN je obavestio Moskvu da će obogaćeni nuklearni materijal ostati u Iranu i da će se isključivo koristiti za potrebe zemlje, izjavio je Mohsen Rezai, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, u intervjuu za televiziju „Al Majadin“.
- Obavestili smo naše ruske prijatelje da će obogaćeni materijal ostati u Iranu i da ćemo ih sami koristiti - citirao je kanal izjavu Rezaija.
Šef saveta je naglasio da Teheran ne namerava da izveze ni mali deo obogaćenih nuklearnih materijala iz zemlje.
- Nećemo ukloniti ni jedan atom obogaćenog nuklearnog materijala iz Irana - naglasio je on.
Iran će izvesti napade, uključujući i na udaljene američke vojne baze, u slučaju novog američkog napada, poručio je on.
- Svaki novi američki napad biće susretnut uzvratnim udarima, uključujući i protiv udaljenih američkih vojnih baza“, istakao je Rezai.
Nakon američkih i izraelskih vojnih udara na Iran krajem februara, Teheran je odgovorio napadom na američke vojne baze koje se nalaze u arapskim državama Persijskog zaliva i drugim zemljama Bliskog istoka.
(Sputnjik)
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