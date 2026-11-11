Svet

IRAN OBAVESTIO RUSIJU: Nijedan atom obogaćenog nuklearnog materijala neće izaći iz zemlje

В. Н.

11. 11. 2026. u 12:01

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TEHERAN je obavestio Moskvu da će obogaćeni nuklearni materijal ostati u Iranu i da će se isključivo koristiti za potrebe zemlje, izjavio je Mohsen Rezai, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, u intervjuu za televiziju „Al Majadin“.

ИРАН ОБАВЕСТИО РУСИЈУ: Ниједан атом обогаћеног нуклеарног материјала неће изаћи из земље

Foto: Sobhan Farajvan / Zuma Press / Profimedia

- Obavestili smo naše ruske prijatelje da će obogaćeni materijal ostati u Iranu i da ćemo ih sami koristiti - citirao je kanal izjavu Rezaija.

Šef saveta je naglasio da Teheran ne namerava da izveze ni mali deo obogaćenih nuklearnih materijala iz zemlje.

- Nećemo ukloniti ni jedan atom obogaćenog nuklearnog materijala iz Irana - naglasio je on.

Iran će izvesti napade, uključujući i na udaljene američke vojne baze, u slučaju novog američkog napada, poručio je on.

- Svaki novi američki napad biće susretnut uzvratnim udarima, uključujući i protiv udaljenih američkih vojnih baza“, istakao je Rezai.

Nakon američkih i izraelskih vojnih udara na Iran krajem februara, Teheran je odgovorio napadom na američke vojne baze koje se nalaze u arapskim državama Persijskog zaliva i drugim zemljama Bliskog istoka.

(Sputnjik)

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