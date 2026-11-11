ZEMLJOTRES U BiH: Evo gde je bio epicentar (FOTO)
ZEMLjOTRES magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 11. novembra 2026. godine u 10.39 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0327 i dužine 18.5796, nedaleko od Gacka.
Potres se osetio i u susednoj Crnoj Gori.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf.rs)
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