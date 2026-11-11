ZEMLJOTRES U BiH: Evo gde je bio epicentar (FOTO)

ZEMLjOTRES magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 11. novembra 2026. godine u 10.39 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Foto: AI generated/Gemini

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0327 i dužine 18.5796, nedaleko od Gacka.

🔔#Earthquake (#zemljotres, #zemljotres) M3.0 occurred 25 km SE of #Gacko (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 10:39:16). More info at: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/pIq2uecHNP 🖥https://t.co/ywugeJYHkp https://t.co/CFXgkG8T7g — EMSC (@LastQuake) November 11, 2026

Potres se osetio i u susednoj Crnoj Gori.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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