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ZEMLJOTRES U BiH: Evo gde je bio epicentar (FOTO)

Д.К.

11. 11. 2026. u 10:53

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ZEMLjOTRES magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 11. novembra 2026. godine u 10.39 časova, na području Bosne i Hercegovine.

ЗЕМЉОТРЕС У БиХ: Ево где је био епицентар (ФОТО)

Foto: AI generated/Gemini

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0327 i dužine 18.5796, nedaleko od Gacka.

Potres se osetio i u susednoj Crnoj Gori.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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