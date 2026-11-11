VAŽAN SASTANAK U MOSKVI: Lavrov i Vulin razgovarali o gasu, a onda je usledila poruka Beogradu

PREDSEDNIK Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin sastao se u Moskvi sa ministom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom.

Foto: Ustupljene fotografije

Vulin i Lavrov su razgovarali o važnim pitanjima vezanim za saradnju Srbije i Rusije.

Foto: Ustupljene fotografije

Lavrov je rekao da Aleksandra Vulina odavno poznaje kao jednog od vodećih političara Srbije koji odlično razume političke procese u kojima uvek prepoznaje glavni cilj - interes srpskog naroda, a njegov rad na mestu predsednika Nadzornog odbora Srbijagasa odražava "našu težnju ka obostrano korisnoj i uzajamno isplativoj saradnji".

Foto: Ustupljene fotografije

Ministar inostranih poslova Ruske Federacije je dodao da se upravo ovih dana nastavljaju pregovori o daljim isporukama gasa i novom dugoročnom ugovoru sa Srbijom i istakao da su potpuno posvećeni svim dogovorima koji su postojali i koji postoje.

Foto: Ustupljene fotografije

Lavrov je rekao da se nada da će i nova vlada Republike Srbije obezbediti kontinuitet kada je reč o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom.