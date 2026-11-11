"ZANIMLJIVIJE KO SE NA TOM SPISKU NE NALAZI": Klanšček o navodima da Studentska lista traži dosijee 50 zaposlenih na RTS

BIVŠI predsednik Upravnog odbora Radio-televizije Srbije Branislav Klanšček reagovao je na navode da Studentska lista traži dosijee 50 voditelja i urednika RTS-a.

Foto: Printskrin Youtube/ Bez Cenzure - Zvanični kanal

- Nisam iznenađen jučerašnjim zahtevom Studentske liste upućenim RTS-u za dostavljanje dosijea o 50 zaposlenih i bivših zaposlenih koji su u njemu navedeni imenom i prezimenom. Nisam iznenađen jer se Studentska lista Upravnom odboru RTS-a već obraćala, 27. oktobra, zahtevom za uvođenje privremene uprave čiji bi sastav, prema tom zahtevu, odredila upravo Studentska lista. Naravno, nismo reagovali jer ne postoji zakon kojim se uvodi privremena uprava - navodi Klanšček.

Izrazio je nadu da povodom jučerašnjeg slučaja RTS neće reagovati na anonimne i nepotpisane zahteve.

- Iz zahteva koji je procureo u javnost vidi se samo mail na koji treba slati takozvane dosijee koji bukvalno svako može kreirati na internetu. Međutim, u jučerašnjem zahtevu mnogo mi je zanimljivije ko se na tom spisku ne nalazi, od onoga ko je na njemu. Među 50 imena su direktori sektora, glavni i odgovorni urednici, novinari, spikeri, sadašnji i bivši, kao i članovi Upravnog odbora. Ali na spisku nema tri osobe protiv kojih sam podneo krivične prijave za ozbiljna krivična dela - tvrdi bivši predsednik UO RTS.

Kako navodi, reč je o dve direktorke i jednoj bivšoj glavnoj i odgovornoj urednici, a krivične prijave protiv njih, tvrdi, stoje godinama „u nekoj fioci“.

- Ponadao sam se da će te fioke otvoriti studenti, al’ izgleda mrka kapa - kaže Klanšček, uz napomenu da odsustvo tih imena nije nevažno.

- Ono otvara legitimno pitanje kriterijuma po kojima je spisak sastavljan. Bez obzira na to šta se ovim zahtevom želelo postići, očigledno je da spisak nije sveobuhvatan, već selektivan. A i kad poznajete međuljudske odnose i vidite koga ima i ko nedostaje i kad znate ambicije određenih ljudi sve vam postaje mnogo jasnije. Čini se da je spisak kreiran iznutra - zaključuje bivši predsednik UO RTS.

Podsećamo, u utorak je deo zaposlenih RTS saopštio da je vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS-a javno pročitao imena 50 voditelja i urednika za koje, kako kažu, Studentska lista traži dosijee.

(N1)