TRAMP NE MORA DA ŠALJE BOMBARDERE, IRAN VEĆ TRPI UDARCE: Rubio otkrio šta Vašington sprema Teheranu!

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je sinoć da Vašington trenutno nema potrebu za pokretanjem velikih vojnih operacija protiv Irana, jer ekonomske sankcije i pomorska blokada, prema njegovoj oceni, nanose ozbiljnu štetu iranskoj privredi, dodajući da će ekonomski pritisak na Teheran biti nastavljen i pojačan.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Rubio je istakao i da je američkim partnerima poručio da ekonomska kampanja protiv Irana daje rezultate i da predsednik SAD Donald Tramp zbog toga trenutno ne vidi potrebu za opsežnijim vojnim dejstvima.

- Razaranja koja naša ekonomska kampanja nanosi iranskom režimu toliko su velika da predsednik zaista nema potrebu da sprovodi velike vojne operacije - rekao je Rubio, preneo je Foks njuz.

On je, međutim, upozorio da je američka vojska spremna da reaguje ukoliko Iran pređe određenu crvenu liniju ili njegov režim preduzme poteze koji bi zahtevali odgovor Vašingtona.

- Ukoliko Iran pređe određenu crvenu liniju ili njegov režim učini nešto što ne bi smelo da se dogodi, američka vojska, najmoćnija na svetu, spremna je da reaguje - poručio je Rubio.

Prema njegovim rečima, ekonomske sankcije protiv Irana postaju sve efikasnije, a njihovi efekti biće vidljivi i u narednim nedeljama i mesecima.

- Ekonomski pritisak na Iran je uspešan u tolikoj meri da predsednik Tramp smatra da nema potrebe za proširenjem vojnih operacija protiv Teherana - naveo je američki državni sekretar.

Rubio je ocenio da iranska privreda trpi ozbiljne posledice, ističući da Teheran trenutno neće moći da prodaje naftu na svetskom tržištu.

On je dodao da će ekonomske teškoće vremenom dodatno uticati na iransko rukovodstvo, koje će morati da obezbedi sredstva za osnovne potrebe stanovništva, ali i za isplatu pripadnika oružanih i bezbednosnih snaga.

Govoreći o mogućnosti diplomatskog rešenja sukoba, Rubio je naveo da bi Iran želeo dogovor, ali da su uslovi koje Teheran trenutno postavlja, kako je ocenio, apsurdni i pokazuju da iranska strana još nije ozbiljna u pregovorima.

On je istakao da su SAD otvorene za postizanje sporazuma, ali da neće prihvatiti loš dogovor.

- Nećemo pristati na neki glup dogovor. U suprotnom, oni će samo nastaviti da sami sebe guraju u siromaštvo - rekao je Rubio.

Dodao je da više zemalja pokušava da posreduje između strana, navodeći da su katarski zvaničnici prethodnog dana boravili u Vašingtonu i razgovarali sa američkim predsednikom.

Rubio je ocenio da građani Irana zaslužuju bolji život i da ne bi trebalo da žive u zemlji "trećeg sveta", za šta je odgovornost pripisao iranskom rukovodstvu.

(Tanjug)

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