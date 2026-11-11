Svet

"DOBAR PRVI KORAK": Kušner i Vitkof nakon Abu Dabija sutra u Moskvi sa Putinom

В. Н.

11. 11. 2026. u 12:45

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SPECIJALNI izaslanik američkog predsednik Džerad Kušner je saopštio da će sutra, zajedno sa Stivenom Vitkofom, doputovati u Rusiju na pregovore sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

ДОБАР ПРВИ КОРАК: Кушнер и Виткоф након Абу Дабија сутра у Москви са Путином

Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Prema Kušnerovim rečima, dvodnevni razgovori u Abu Dabiju bili su sadržajni i izazovni.

- Pregovori Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju su 'dobar prvi korak' - ocenio je zvaničnik.

Prvi put posle skoro osam meseci, strane su razgovarale o širokom spektru pitanja, uključujući i teritorijalna pitanja, objasnio je on.

Pored toga, on je istakao da je postignut značajan napredak u oblasti bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

Prema njegovim rečima, postignut je sporazum o najvećoj razmeni zatvorenika, konačan broj učesnika biće dogovoren sutra.

Traže se mogućnosti za uključivanje evropskih zemlja u pregovore, naglasio je Kušner.
Kušner je takođe otkrio da će se nakon Moskve, on i Vitkof sastati sa Vladimirom Zelenskim u Dablinu.

Danas su u Abu Dabiju završeni dvodnevni (10-11.11) pregovori Rusije, Ukrajine i SAD o rešavanju situacije u Ukrajini.

(Sputnjik)

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