"DOBAR PRVI KORAK": Kušner i Vitkof nakon Abu Dabija sutra u Moskvi sa Putinom
SPECIJALNI izaslanik američkog predsednik Džerad Kušner je saopštio da će sutra, zajedno sa Stivenom Vitkofom, doputovati u Rusiju na pregovore sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
Prema Kušnerovim rečima, dvodnevni razgovori u Abu Dabiju bili su sadržajni i izazovni.
- Pregovori Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju su 'dobar prvi korak' - ocenio je zvaničnik.
Prvi put posle skoro osam meseci, strane su razgovarale o širokom spektru pitanja, uključujući i teritorijalna pitanja, objasnio je on.
Pored toga, on je istakao da je postignut značajan napredak u oblasti bezbednosnih garancija za Ukrajinu.
Prema njegovim rečima, postignut je sporazum o najvećoj razmeni zatvorenika, konačan broj učesnika biće dogovoren sutra.
Traže se mogućnosti za uključivanje evropskih zemlja u pregovore, naglasio je Kušner.
Kušner je takođe otkrio da će se nakon Moskve, on i Vitkof sastati sa Vladimirom Zelenskim u Dablinu.
Danas su u Abu Dabiju završeni dvodnevni (10-11.11) pregovori Rusije, Ukrajine i SAD o rešavanju situacije u Ukrajini.
(Sputnjik)
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